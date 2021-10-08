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08.10.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Почти все BMW получат огромные "ноздри", они будут разной формы

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Адриан Ван Хойдонк, заправляющий дизайном автомобилей марки BMW, рассказал, какие решётки радиатора будут у моделей марки в будущем, которое неразрывно связано с электрокарами и беспилотниками.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"РГ" писала, что BMW не собирается отказываться от новой формы решётки радиатора, которая в народе получила прозвище "огромные ноздри". И Адриан Ван Хойдонк рассказал, что будет с ними в дальнейшем.

"Мы хотим немного дифференцировать их: одни автомобили получат их вертикальный вариант, на других они будут больше растянуты по горизонтали. Основная задача, чтобы все, кто смотрит в зеркало заднего вида, узнавали в машине именно BMW, но есть ещё и сверхзадача: должна идентифицироваться не только принадлежность к марке, но и сама модель", - рассказал исполнительный вице-президент по дизайну в интервью BMW Blog.

Ван Хойдонк сообщил, что в настоящее время компания занята разработкой дизайна для автомобилей на 2025 год и далее. Он сообщил, что курс на упрощение форм и линий, взятый, например, в BMW iX, будет продолжен, и эта "чистая" ДНК, без сомнений, найдёт отражение на машинах с ДВС. Пока BMW и Daimler единственные компании в Европе, которые отказались прекращать выпуск таких машин, за что "зелёные" подали на них в суд.

Касательно критики за "большие ноздри" шеф-дизайнер сказал следующее:

"Критика - здоровая часть процесса. Если она есть, то значит, что людям не всё равно на нашу работу, куда хуже, если бы мы делали что-то и всем было бы на это плевать". Также он объяснил, почему происходит такое неприятие некоторыми нового дизайна.

По словам Адриана Ван Хойдонка, новинка может не понравиться человеку, который в детстве собирал постеры и наклейки с BMW 3 Series E36. Однако это не единственные клиенты марки, есть новое поколение и следующее, которые видят то, что выпускается сейчас, и именно этот дизайн может стать для них каноническим.

#BMW