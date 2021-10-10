ДОСААФ России приостановило полеты самолетов типа L-410

До окончания расследования причин крушения самолета L-410 в Татарстане ДОСААФ России приостановил все полеты этого типа машин. Об этом ТАСС сообщили в обществе.

"По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", - сказали в ДОСААФ.

Напомним, в Мензелинском районе Татарстана около 09:10 утра самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. По последним данным, из них погибли 16 человек, шестеро пострадали.

Самолет проходил все необходимые обследования перед полетом, сообщил глава Мензелинского района Айдар Салахов. "Самолет, хотя и по возрасту старый, налет у него небольшой. Каждый год они проводят исследования, дается допуск", - сказал он.

Версий выдвигается множество, от отказа двигателя, до попадания в него птицы. Что произошло на самом деле - установит следствие.