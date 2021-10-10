В Татарстане появился временный мемориал погибшим в авиакатастрофе

В Мензелинске установили временный мемориал жертвам крушения самолета L-410, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Мемориал, представляющий собой столы для цветов и таблички с надписями: "Скорбим" и "Светлая память погибшим 10.10.2021", организовали у административного здания аэроклуба.

Напомним, легкомоторный самолет L-410 разбился через несколько минут после взлета утром 10 октября. На борту воздушного судна находились 22 человека - 2 пилота и 20 парашютистов из семи регионов РФ. При крушении погибли 16 человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Раненых доставили на лечение в больницы Набережных Челнов и Казани.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Понедельник, 11 октября, объявили в республике днем траура.