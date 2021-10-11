Новый Toyota Land Cruiser Prado задержится из-за очереди на LC 300

Выход новых поколений Toyota - дело, как известно, небыстрое: Toyota Land Cruiser 200 и соплатформенный пикап Tundra держались 14 лет. После выхода этих двух моделей наступила очередь третьей "иконы" линейки японской компании - Land Cruiser Prado, относительно даты дебюта которого появились для многих нерадостные новости.

Ранее предполагалось, что LC Prado представят в середине 2023 года, затем появилась информация о том, что внедорожник появится раньше - летом следующего, 2022 года . Однако сейчас японский журнал Best Car пишет о том, что ждать пятой генерации модели придётся долго - до лета 2024-го. И на это есть целый ряд причин.

Постпандемийный кризис электрокомпонентов спровоцировал цепную реакцию, которая привела к смещению сроков. Летом 2021 года представили LC 300, за которым тут же выстроилась очередь. Как итог: полная загрузка мощностей и увеличение сроков поставок внедорожников клиентам. Toyota - один из немногих автопроизводителей, который имел на складах микрочипы, поэтому какое-то время заводы работали бесперебойно, но к началу осени запасы иссякли, и выпускать автомобили стало не из чего, а Toyota Land Cruiser 300 явно не та машина, комплектации которой можно урезать. Таким образом, некоторым клиентам придётся ждать своих машин более двух лет.

Издание пишет, что сроки массовых поставок заказанных LC 300 совпадут с премьерой и выходом на рынок нового Prado, если компания будет придерживаться первоначального плана с дебютом последнего в период с середины 2022-го по лето 2023 года. С точки зрения маркетинга это будет неверным шагом. Именно в связи с этим новый Prado появится через три года.

Разумеется, это неофициальная информация, и никто не может гарантировать, что события будут развиваться по такому сценарию. С другой стороны, нынешний LC Prado молод - ему "всего-то" 12 лет.

В России Toyota Land Cruiser Prado можно купить начиная от 3 132 000 рублей. Внедорожник предлагается с бензиновыми двигателями 2.7 и 4.0 мощностью 163 и 249 л.с., а также с 200-сильным дизелем.