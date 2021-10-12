Постановление губернатора Московской области от 12 октября 2021 года № 377-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ, от 28.06.2021 № 213-ПГ, от 16.07.2021 № 237-ПГ, от 26.08.2021 № 297-ПГ, от 07.09.2021 № 311-ПГ) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Московской области от 11.10.2021 № 6 "О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям отдельным группам граждан" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача):";

2) абзац первый пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача организации и индивидуальные предприниматели в период с 13 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года (включительно) представляют в электронном виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального предпринимателя посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - РПГУ) по адресу https://uslugi.mosreg.ru/ сведения по форме согласно приложению к настоящему постановлению.".

2. Центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, осуществляющим контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области, обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований постановления Главного государственного санитарного врача и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Московской области информацию об исполнении постановления Главного государственного санитарного врача.

3. Министерству здравоохранения Московской области определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области совместно с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) как о наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







