В Оренбуржье по делу о сбыте суррогатного алкоголя арестованы еще трое

В Оренбуржье арестованы еще трое подозреваемых по резонансному делу об изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя, от которого скончались 34 человека.

Ленинский районный суд Орска арестовал на два месяца - до 10 декабря - собственника и продавца магазина, где продавался смертельно опасный фальсификат.

Еще одно ходатайство следствия об аресте 35-летнего фигуранта рассмотрел сегодня Советский районный суд Орска. На допросе задержанный не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд поместил его под арест до 9 декабря.

Напомним, что по фактам массовых отравлений суррогатами алкоголя в Оренбуржье возбуждено 14 уголовных дел. Накануне Следственный комитет России сообщил о том, что в ходе расследования задержаны 15 человек, восемь из них арестованы. В тот же день судами региона были удовлетворены ходатайства об аресте еще троих человек.

Как уже писала "РГ", уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) было возбуждено 7 октября. Произошло это после того как в Ясненском и Домбаровском районах области в результате отравления суррогатным алкоголем погибли девять человек.

Список пострадавших быстро рос. В крови погибших медики обнаружили сильнейший яд - метанол, причем его концентрация в организме превышала смертельную дозу в 3 - 5 раз.

Всего пострадали 64 человека, 34 из них скончались.

Сырье для изготовления суррогата закупалось в Уфе. Для выпуска "паленки" применялся ингибитор технический. Этот вид спиртосодержащей продукции используется, в частности, для изготовления антикоррозийных составов.

По данным регионального оперштаба, в понедельник и вторник новых случаев гибели людей от суррогатов в регионе не фиксировалось. Часть пострадавших уже выписаны из стационаров.