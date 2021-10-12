Почему в Сибири массово отменяют авиарейсы

В Томской области, Республике Алтай и в Забайкалье прекращены перевозки пассажиров по внутренним авиарейсам. Авиакомпания "СиЛА" уведомила правительство этих регионов о приостановке полетов. Пятнадцать труднодоступных поселений остались без авиасообщения. Что случилось и какие проблемы возникнут у людей, разбирались собкоры "РГ".

В томское село Новый Васюган, где проживают более двух тысяч человек, добраться теперь можно только по большой реке или по зимнику. Сегодня навигация уже прекращена, а лед "встанет" в лучшем случае в конце ноября. Для жителей города Кедровый, одного из самых отдаленных от Томска, самолет - практически единственный способ попасть домой.

В горные алтайские села Кош-Агач и Усть-Кокса есть семичасовая автодорога. Но на покрытых гололедом перевалах слишком опасно. А на самолете из Горно-Алтайска туда было долететь с комфортом всего за час.

В аэропортах Забайкалья с каждым днем на онлайн-табло загорается все больше надписей "Отмена". "У нас остановились полеты в восемь населенных пунктов, - объясняет замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Сергей Кривощеков. - Три из них не имеют альтернативного транспортного сообщения".

Что же произошло? Почему авиаторы сокращают рейсы? Как объяснил "РГ" совладелец авиакомпании "СиЛА" Андрей Богданов, начало действовать постановление правительства РФ N 1603 РФ от 5 октября 2020 года. Оно ввело новые требования к безопасности на посадочных площадках и вертодромах.

К октябрю 2021 года малые аэропорты необходимо было модернизировать. В том числе установить спецограждения с сигнализацией. Организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации. Создать группы быстрого реагирования.

Однако в регионах не смогли найти на это средства. И авиаторы приняли решение прекратить полеты, поскольку "площадки" не соответствуют требованиям безопасности. "В противном случае авиакомпании грозит административная ответственность, - сообщил Андрей Богданов. - А при рецидиве - уголовное дело. Почти все рейсы в малые аэропорты субсидировали из бюджетов регионов. Это ощутимая для нас сумма, от которой придется отказаться. Но другого выхода нет". По словам Богданова, "СиЛА" прекратила перевозки далеко не первой. На Камчатке уже закрыт ряд вертолетных площадок.

В томском селе Новый Васюган - более двух тысяч жителей. Без авиации добраться сюда можно теперь только по зимнику. Лед "встанет" в конце ноября

"Новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок", - считает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. На модернизацию площадок в селах Каргасок, Новый Васюган и городе Кедровый, по предварительной оценке томского правительства, потребуется около 75 миллионов рублей единовременно и около 5 миллионов из расчета на одну площадку ежегодно.

В Забайкалье на переоборудование малых аэропортов потребуется 232 миллиона рублей. По словам Сергея Кривощекова, необходима помощь федеральных властей. Региональный минстрой начал переговоры с Минтрансом России по поводу выделения средств. Власти Томской области и Алтая тоже обратились в минтранс с просьбой пересмотреть новые требования. Томичи, например, просят перенести срок вступления в силу новых требований.

Точка зрения

У нас тут не Шереметьево!

"У нас тут не Шереметьево-2, - прокомментировал ситуацию Сергей Круглов, директор аэропорта Горно-Алтайска. - Например, в горных селах мы не найдем спецов по безопасности. Не чабанов же нанимать".

При этом специалисты уверены, что отсрочками и переходными периодами делу не помочь. Расходы на переоборудование одной посадочной площадки - 25-30 миллионов и последующие на содержание техники - никогда не окупятся.

"Малая авиация во все мире убыточная, без государственного субсидирования она не будет работать, - уверен Сергей Круглов. - Сейчас же получается, что государство, с одной стороны, вводит субсидирование перелетов в отдаленные селения, а с другой - принимает требования, которые ставят крест на этих перелетах. В результате уже выделенные федеральные и региональные бюджетные средства на субсидирование останутся невостребованными".