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12.10.2021 09:36
Рубрика: Происшествия

Росгвардия предложила проводить доппроверку желающих купить оружие

Текст: Михаил Фалалеев
Законопроект, разработанный Росгвардией и опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предлагает проводить более тщательную проверку граждан, желающих приобрести огнестрельное оружие.

Делать это предлагается МВД и ФСБ - у них для этого имеются оперативные возможности. И в соответствии с результатами такой проверки Росгвардия будет выдавать или отказывать в выдаче оружейной лицензии.

Фото: Олеся Курпяева
Для получения охотничьего удостоверения предложено сдавать специальный экзамен

Более того, правоохранительные органы получат право отзывать уже выданные лицензии.

Главный критерий, по которому будут решать, можно или нельзя разрешать человеку оружие, - не представляет ли он повышенную опасность для окружающих, не создаст ли угрозу общественной безопасности. Проверять претендентов на огнестрельный ствол будут по нескольким параметрам: причастен ли человек к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности, не планирует ли он использовать оружие для совершения преступлений. Оперативники прочитают его высказывания в социальных сетях, возможно, пообщаются с его соучениками, соседями, коллегами по работе и близкими.

До сих пор подобные проверки проводились только в советское время, да и то не везде. Могли иногда запросить характеристику с работы. Сегодня достаточно предъявить охотничий билет, да и то, если человек приобретает оружие для охоты. А если только для самообороны, то и билет не нужен. Обязательное требование - наличие правильных условий для хранения оружия, то есть - сейфа. И еще медицинское освидетельствование.

В Росгвардии считают, что с введением таких проверок можно будет предупредить трагедии, произошедшие в нескольких школах страны.

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