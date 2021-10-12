Росгвардия предложила проводить доппроверку желающих купить оружие

Законопроект, разработанный Росгвардией и опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предлагает проводить более тщательную проверку граждан, желающих приобрести огнестрельное оружие.

Делать это предлагается МВД и ФСБ - у них для этого имеются оперативные возможности. И в соответствии с результатами такой проверки Росгвардия будет выдавать или отказывать в выдаче оружейной лицензии.

Более того, правоохранительные органы получат право отзывать уже выданные лицензии.

Главный критерий, по которому будут решать, можно или нельзя разрешать человеку оружие, - не представляет ли он повышенную опасность для окружающих, не создаст ли угрозу общественной безопасности. Проверять претендентов на огнестрельный ствол будут по нескольким параметрам: причастен ли человек к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности, не планирует ли он использовать оружие для совершения преступлений. Оперативники прочитают его высказывания в социальных сетях, возможно, пообщаются с его соучениками, соседями, коллегами по работе и близкими.

До сих пор подобные проверки проводились только в советское время, да и то не везде. Могли иногда запросить характеристику с работы. Сегодня достаточно предъявить охотничий билет, да и то, если человек приобретает оружие для охоты. А если только для самообороны, то и билет не нужен. Обязательное требование - наличие правильных условий для хранения оружия, то есть - сейфа. И еще медицинское освидетельствование.

В Росгвардии считают, что с введением таких проверок можно будет предупредить трагедии, произошедшие в нескольких школах страны.