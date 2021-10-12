Toyota представила бюджетный компактвэн Rumion. На самом деле это Suzuki

Toyota продолжает расширять модельный ряд без инвестиций в НИОКР, перелицовывая модели компании Suzuki, с которой в 2017 году заключила партнёрское соглашение о сотрудничестве. На этот раз компания провела бейдж-инжиниринг компактвэна Maruti Suzuki Ertiga образца 2018 года.

Справедливости ради стоит отметить, что Toyota Rumion - результат большей работы, чем просто переклейка шильдиков: у автомобиля изменён дизайн решётки радиатора. В остальном Rumion полностью копирует донорский компактвэн.

Модель в прочтении Toyota не получила дизельного двигателя, который есть у Ertiga. В арсенале новинки только 105-сильный "атмосферник" объёмом 1,5 литра, который доступен в паре с 5-ступенчатой МКП или 4-диапазонным "автоматом". Привод - только передний.

Фото: Пресс-служба Toyota

В кузов длиной 4395 мм (колёсная база - 2740 мм) умещается три ряда сидений, предоставляющих семь посадочных мест. В дорогих версиях есть "закос" под премиум - вставки, имитирующие деревянный шпон, в числе опций - 7-дюймовая мультимедиа и климат-контроль.

Цены на Toyota Rumion начинаются от 245 600 южноафриканских рэндов (1,18 млн рублей), исходный Suzuki Ertiga стоит чуть дешевле - от 239 400 рэндов 1,15 млн рублей).

Ранее Toyota представила хэтчбек Glanza, копирующий Suzuki Baleno, и кроссовер Urban Cruiser, созданный из Vitara Brezza. Suzuki же в своё распоряжение получила Toyota RAV4, который превратился в Across, и Corolla Touring Sports, ставший универсалом Swace.