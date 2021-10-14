"Попытка раздуть панику". Челлендж с колесами в Tik-Tok назвали фейком

Челлендж с откручиванием колесных болтов и гаек в Tik-Tok, о котором СМИ разных стран сообщили около недели назад, похоже, оказался фейком. По крайней мере, к такому выводу пришел автор издания The Drive Джеймс Гилбой. Он тщательно исследовал вопрос и не обнаружил признаков опасного увлечения подростков и тем более его "вирусной" популярности.

О призыве пользователей популярной соцсети к испытанию Lug Nut Challenge рассказали несколько американских изданий и телеканалов. Суть его заключается в том, что подростки должны открутить или как минимум ослабить крепеж автомобильных колес, записать и опубликовать видео с процессом. Сообщалось также, что от хулиганства подростков в разных городах США пострадали десятки автомобилистов - они попадали в ДТП из-за оторвавшихся в движении колес.

Однако, как заметил Гилбой, в полиции опровергли информацию о большом количестве аварий из-за проблем с открученными колесами. В нескольких компаниях, занимающихся эвакуацией автомобилей, также заявили, что не сталкивались с всплеском вызовов, "связанных с болтами". Собственно, и в самом Tik-Tok по хэштегу #LugNutChallenge выдаются ролики с ремонтом или советами по правильному креплению колес и лишь в одном из них мельком упоминается челлендж.

- Несмотря на расплывчатость фактов в приводимых в телерепортажах историях и отсутствие конкретных источников в правоохранительных органах, СМИ США растиражировали тему с откручиванием колес. Скорее всего, мы в очередной раз столкнулись с попыткой посеять панику, как, например, с историей о добавлении наркотиков в конфеты, которая каждый год всплывает примерно в это время, - написал Гилбой.

Напомним, как писала "РГ", в русскоязычном сегменте TikTok отсутствуют ролики с хэштегом LugNutChallenge. Однако рекомендуем водителям быть осторожными и при малейших подозрениях проверять крепеж колес автомобиля.