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Вышел трейлер "Черного телефона" - по рассказу сына Стивена Кинга

Новости
    14.10.2021, 13:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

На YouTube-канале Universal Pictures Russia представлен локализованный трейлер "Черного телефона" (The Black Phone). В основе - рассказ Джо Хилла, сына и соавтора "короля ужасов" Стивена Кинга, "Призраки ХХ века".

Фото: kinopoisk.ru
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"Финни (Мейсон Темз), застенчивый и умный тринадцатилетний мальчик, похищен и заперт в звуконепроницаемом подвале, где кричать бесполезно. Когда висящий на стене неработающий телефон вдруг начинает звонить, Финни обнаруживает, что слышит голоса прежних жертв убийцы. И все они единодушно хотят помочь Финни остаться в живых", - это официальный синопсис проекта.

Режиссер - Скотт Дерриксон (пятый "Восставший из ада", "Шесть демонов Эмили Роуз", "Синистер", "Доктор Стрэндж", анонсированные экранизация рассказа Кинга "Метод дыхания" и сериал по "Гипериону" Дэна Симмонса). Он же - соавтор сценария, наряду с Си Робертом Каргиллом ("Доктор Стрэндж", линейка "Синистер", сериал "Навстречу тьме"). Продюсеры - названные + неизменный Джейсон Блум.

В ролях - четырежды "оскаровский" номинант Итан Хоук, Джереми Дэвис ("Твин Пикс", "Ганнибал", "Остаться в живых"), Джеймс Рэнсон ("Прослушка", C.S.I.), Роджер Митчелл ("Голодные игры", "Чудо на Гудзоне").

В кино - с 27 января.

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