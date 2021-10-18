В Омске следователя будут судить за фальсификацию по делу защитницы леса

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поджоге дома защитницы уникального соснового бора в омском селе Екатерининское Людмилы Жуковой.

Бывшему следователю отдела полиции МО МВД России "Тарский" предъявлены обвинения в умышленной фальсификации доказательств. По данным СК, майор юстиции сделал все возможное для того, чтобы поджигатель смог избежать уголовной ответственности.

- Следователь принял заведомо для него незаконное решение о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Он фальсифицировал и уничтожил доказательства вины конкретного лица, действуя с единым преступным умыслом, направленным на незаконное освобождение злоумышленника от уголовной ответственности.

"РГ" уже не раз рассказывала историю учительницы географии из Тарского района Людмилы Жуковой. Этой бесстрашной женщине понадобилось десять лет, чтобы отстоять Екатерининский бор на севере региона. Один из красивейших таежных уголков, стоимость которого оценивается в 300 миллионов рублей, пустили под топор черные лесорубы. Жукова встала на защиту реликтового леса фактически в одиночку. Местные чиновники не только закрывали на беспредел глаза, но и пытались выселить общественницу из деревни.

В ночь с 14 на 15 мая 2012 года жилье Жуковых подожгли. Дом забросали коктейлями Молотова с четырех сторон, шансов выжить у них практически не было. Семье чудом удалось спастись.

- Подошла к окну, отодвинула штору - а там со всех сторон зарево, - вспоминает Людмила Жукова. - Горим! Бужу мужа, мечусь в панике по дому, все валится из рук... Схватила икону и выбежала из дома. А огонь уже от дома перекинулся на тайгу. Упала на колени и начала молиться Богородице. Плачу, кричу: если выживем - поставлю часовню! И в ту же минуту слышу вой сирены - приехали пожарные. Тайгу отстояли, а дом сгорел полностью...

На месте происшествия был найден полимерный пакет с заправки и шапка поджигателя, а также следы шин автомобиля. Оперативники смогли установить человека, заправлявшего канистры соляркой и бензином. Им оказался местный житель Павел Сластников. Вероятно, испытывающего финансовую нужду сельчанина наняли в "киллеры" за вознаграждение. Однако вскоре из уголовного дела бесследно пропали все вещдоки и улики. Видеозаписи тоже исчезли. В итоге дело заволокитили.

В 2017 году усадьбу Жуковой подожгли еще раз. Но правоохранители заявили, что не видят связи между поджогами и ее общественной деятельностью. Впрочем, Общероссийский народный фронт расценил поджог как давление на активистку и обратился за помощью в СК РФ. Благодаря журналистам о беспрецедентном давлении на защитницу бора узнал президент России.

Только после этого ситуация развернулась в обратную сторону. Уникальный уголок тайги удалось спасти. Ему вернули статус особо охраняемой природной территории. Бригаду черных лесорубов задержали. Поджигателей тут же нашли. А запылившееся дело достали из архива и тщательно проанализировали.

Впервые в России арендаторы леса были приговорены к реальному лишению свободы, взяты под стражу и отправлены в колонию. Бандиты, устроившие пожар в Екатерининском в 2017 году, пока ожидают своей участи на скамье подсудимых.

А вот уголовное дело в отношении Павла Сластникова, спалившего дом Жуковой в 2012 году дотла, судом прекращено. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Однако отвечать за содеянное придется его покровителю.

- В результате умышленных незаконных действий следователя Сластников фактически не понес наказания за совершенное преступление, - говорит Лариса Болдинова.

После поднявшейся шумихи майор быстро ушел на пенсию. Но это не спасло его от уголовного дела, которое в ближайшее время начнет рассматривать Тарский городской суд.

Вот только по чьему указанию полицейский покрывал поджигателя, до сих пор неизвестно.

- Следователь безвозвратно уничтожил доказательства, осознавая общественную опасность своих действий в виде существенного нарушения прав Жуковой на доступ к правосудию и охраняемых законом интересов государства и желая этого, на почве иной личной заинтересованности, - говорится в материалах уголовного дела.