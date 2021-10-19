Численность дальневосточного леопарда за 20 лет выросла в четыре раза

Этим летом певец Дима Билан стал "крестным" леопарда. Он взял под опеку животное, обитающее в южной части приморского нацпарка "Земля леопарда", в долине реки Цукановка.

Здесь хищника, которого назвали Виктором, два года фиксируют фотоловушки. Артист будет получать новые снимки и узнавать о его жизни. "Меня очень порадовало предложение стать хранителем леопарда", - рассказал Дмитрий.

Сейчас ищут человека, который даст имя самке Leo 181F и станет ее хранителем. Обитает она в южной части парка недалеко от Владивостока. "Крестные" участвуют в судьбе кошки. Обладателями этого титула уже стали спецпредставитель президента Сергей Иванов, вице-премьер - полпред Юрий Трутнев, телеведущий Николай Дроздов, актеры Стивен Сигал и Памела Андерсон.

Численность краснокнижного дальневосточного леопарда выросла почти в четыре раза. Еще в начале 2000-х было около 30 особей, сейчас - уже 113 леопардов. Спасти редкую кошку удалось благодаря федеральному проекту "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", реализуемого в рамках нацпроекта "Экология".

В XIX веке дальневосточный леопард обитал на территории Корейского полуострова, в восточных провинциях Китая и на южной части хребта Сихотэ-Алинь в Приморье. Но уже к середине прошлого столетия вид исчез в Китае. На Сихотэ-Алине редкая кошка перестала встречаться к середине 1980-х.

Исчезновение связано с вырубкой лесов, браконьерской охотой, пожарами. Дело дошло до того, что в дикой природе насчитывалось всего три десятка леопардов. Цифра критическая - шансы на сохранение вида стремились к нулю.

Основная часть всей популяции редкой кошки сосредоточилась на юго-западе Приморского края. Именно здесь в 2012 году создали и национальный парк "Земля леопарда". Для этого пришлось создать особо охраняемую природную территорию на пограничных, военных и муниципальных землях Хасанского района Приморья. Дело оказалось непростым, но с ним справились. В нацпарке появился отдел охраны, сотрудники которого ежедневно патрулируют территорию. Здесь борются с лесными пожарами, высаживают лес. Ученые проводят исследования, мониторят численность популяции. На "Земле леопарда" действует крупнейшая в стране сеть фотомониторинга из 450 автоматических камер.

Благодаря этой работе в России леопарды стали распространяться и на территории Китая. Там животные обитают в основном в приграничной с Россией полосе - не более пяти километров. Последний мониторинг показывает: усилия Китая тоже дают свои плоды. Популяция в провинции Цзилинь постепенно увеличивается, а ареал ее распространился до лесного массива Тяньцяолин и расширяется вглубь страны.

Дальневосточный леопард - самый миролюбивый из всех подвидов леопарда. И единственный, кто никогда не нападет на человека

Специалисты отмечают, что дальневосточный леопард - самый миролюбивый из всех подвидов. И никогда не нападет на человека. Но это очень скрытные звери, для их изучения требуется много времени и усилий.

Идикаторы экосистемы

Тигры леопардам не помеха

Бок о бок с леопардами обитает и амурский тигр. Сейчас в нацпарке - 41 взрослая особь и 14 тигрят. Их популяция тоже увеличивается. Но они не мешают пятнистой кошке.

"Несмотря на высокую плотность тигров на "Земле леопарда", она в два раза ниже того уровня, когда возможно заметное воздействие на леопарда", - объяснила старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина.

У леопардов выработались необходимые адаптации к использованию ресурсов. Например, они предпочитают крутые изрезанные склоны, что помогает избегать нежелательных встреч с тигром. И потом тигр предпочитает кабана, а леопард - пятнистого оленя и косулю.

"Крупные хищники - индикаторы состояния экосистемы. Если численность кошек стабильна, они чувствуют себя комфортно, то здорова и вся природа", - говорит директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

В рамках программы реинтродукции дальневосточного леопарда к 2024 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы WWF России планируют открыть Центр дальневосточного леопарда и в Лазовском заповеднике. Родившихся там котят подготовят к жизни в естественной среде обитания и выпустят в дикую природу.