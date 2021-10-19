Численность дальневосточного леопарда за 20 лет выросла в четыре раза

Новости

Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом 00:06
Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле 19.10.2021
В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года 19.10.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 19.10.2021
В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян 19.10.2021
Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере 19.10.2021
В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 19.10.2021
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 19.10.2021
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 19.10.2021
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 19.10.2021
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 19.10.2021
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 19.10.2021
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 19.10.2021
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 19.10.2021
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 19.10.2021
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 19.10.2021
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 19.10.2021
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 19.10.2021
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 19.10.2021
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19.10.2021
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19.10.2021
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19.10.2021
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19.10.2021
Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19.10.2021
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 22:20
Рубрика: Общество

Численность дальневосточного леопарда за 20 лет выросла в четыре раза

Текст: Юлия Гарднер
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Этим летом певец Дима Билан стал "крестным" леопарда. Он взял под опеку животное, обитающее в южной части приморского нацпарка "Земля леопарда", в долине реки Цукановка.

Здесь хищника, которого назвали Виктором, два года фиксируют фотоловушки. Артист будет получать новые снимки и узнавать о его жизни. "Меня очень порадовало предложение стать хранителем леопарда", - рассказал Дмитрий.

Сейчас ищут человека, который даст имя самке Leo 181F и станет ее хранителем. Обитает она в южной части парка недалеко от Владивостока. "Крестные" участвуют в судьбе кошки. Обладателями этого титула уже стали спецпредставитель президента Сергей Иванов, вице-премьер - полпред Юрий Трутнев, телеведущий Николай Дроздов, актеры Стивен Сигал и Памела Андерсон.

Численность краснокнижного дальневосточного леопарда выросла почти в четыре раза. Еще в начале 2000-х было около 30 особей, сейчас - уже 113 леопардов. Спасти редкую кошку удалось благодаря федеральному проекту "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", реализуемого в рамках нацпроекта "Экология".

В XIX веке дальневосточный леопард обитал на территории Корейского полуострова, в восточных провинциях Китая и на южной части хребта Сихотэ-Алинь в Приморье. Но уже к середине прошлого столетия вид исчез в Китае. На Сихотэ-Алине редкая кошка перестала встречаться к середине 1980-х.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В Приморье леопард-новосел "снял" себя на видео

Исчезновение связано с вырубкой лесов, браконьерской охотой, пожарами. Дело дошло до того, что в дикой природе насчитывалось всего три десятка леопардов. Цифра критическая - шансы на сохранение вида стремились к нулю.

Основная часть всей популяции редкой кошки сосредоточилась на юго-западе Приморского края. Именно здесь в 2012 году создали и национальный парк "Земля леопарда". Для этого пришлось создать особо охраняемую природную территорию на пограничных, военных и муниципальных землях Хасанского района Приморья. Дело оказалось непростым, но с ним справились. В нацпарке появился отдел охраны, сотрудники которого ежедневно патрулируют территорию. Здесь борются с лесными пожарами, высаживают лес. Ученые проводят исследования, мониторят численность популяции. На "Земле леопарда" действует крупнейшая в стране сеть фотомониторинга из 450 автоматических камер.

Благодаря этой работе в России леопарды стали распространяться и на территории Китая. Там животные обитают в основном в приграничной с Россией полосе - не более пяти километров. Последний мониторинг показывает: усилия Китая тоже дают свои плоды. Популяция в провинции Цзилинь постепенно увеличивается, а ареал ее распространился до лесного массива Тяньцяолин и расширяется вглубь страны.

Дальневосточный леопард - самый миролюбивый из всех подвидов леопарда. И единственный, кто никогда не нападет на человека

Специалисты отмечают, что дальневосточный леопард - самый миролюбивый из всех подвидов. И никогда не нападет на человека. Но это очень скрытные звери, для их изучения требуется много времени и усилий.

Идикаторы экосистемы

Тигры леопардам не помеха

Бок о бок с леопардами обитает и амурский тигр. Сейчас в нацпарке - 41 взрослая особь и 14 тигрят. Их популяция тоже увеличивается. Но они не мешают пятнистой кошке.

"Несмотря на высокую плотность тигров на "Земле леопарда", она в два раза ниже того уровня, когда возможно заметное воздействие на леопарда", - объяснила старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Видео: В Хабаровском крае заметили самого северного тигра

У леопардов выработались необходимые адаптации к использованию ресурсов. Например, они предпочитают крутые изрезанные склоны, что помогает избегать нежелательных встреч с тигром. И потом тигр предпочитает кабана, а леопард - пятнистого оленя и косулю.

"Крупные хищники - индикаторы состояния экосистемы. Если численность кошек стабильна, они чувствуют себя комфортно, то здорова и вся природа", - говорит директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

В рамках программы реинтродукции дальневосточного леопарда к 2024 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы WWF России планируют открыть Центр дальневосточного леопарда и в Лазовском заповеднике. Родившихся там котят подготовят к жизни в естественной среде обитания и выпустят в дикую природу.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает