Куда на Кубани лучше отправиться за вкусными открытиями

Попробовать бастурму в сочетании с вином, созданным из местных автохтонных сортов винограда, согласитесь, не то же самое, что приобрести эти продукты в супермаркете.

А если знакомишься с нюансами производства - к примеру, наблюдаешь за движениями рук хозяйки, помешивающей загустевшее молоко в чане, которое вот-вот превратится в сыр - то познаешь вкус места в полном объеме. На Кубани для гурманов активно развивают кулинарные путешествия: каждый сезон открываются новые маршруты и проходят гастрономические фестивали…

In vino veritas

Конечно, нельзя представить себе кубанскую кухню и застолье без хорошего местного вина. Не так давно заграничные обыватели были уверены: в России нет производства качественных вин, мол, это невозможно при наших-то сильных холодах и длинных зимах! Однако медали кубанских марок вин в престижных международных дегустационных конкурсах, сломали этот стереотип.

Фото: пресс-служба игорная зона Красная Поляна

- Особой популярностью среди туристов пользуются наши вина, которые сегодня покоряют мировые рынки. И за последние годы в крае возникло несколько крупных центров, которые работают не просто как винные производства, но и большие туристические объекты. Большинство из них находится в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах

Так, в начале июня на Тамани в рамках большого туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", объединившего четыре региона Юга России в том числе и Краснодарский край, были открыты новые маршруты "Винные дороги Боспорского царства". Его цель - познакомить путешественников с истоками возникновения культуры виноделия на территории нашей страны в античное время. Направления охватывают 12 кубанских виноделен, среди которых как известные бренды, расположенные в поселках Абрау-Дюрсо, Сенной, так и сравнительно новые предприятия, выпускающие качественные напитки. Детальное описание объектов показа, музеев, гостиниц, ресторанов, дополненное фотографиями и картами-схемами, можно найти в специальном гиде-путеводителе "Винных дорог", так что каждый отдыхающий может самостоятельно спланировать свою поездку.

А в сентябре известный тур "Гастрономическое путешествие по виноградникам Краснодарского края" был отобран для участия в конкурсе по проектированию новых маршрутов Агентства стратегических инициатив (АСИ). Каникулы составлены таким образом, что за четыре дня туристы с головой погружаются в южные традиции производства вина: посещают винодельни и поместья, трюфельную рощу, а еще знакомятся с улиточными фермами. Одна из них расположена на лесном склоне горы с магическим названием Колдун под Новороссийском. Открылась она в 2018 году - на площади в 150 квадратных метров в "особых" домиках выращивают съедобную земляную улитку или эскарго. Своего товарного вида моллюск достигает на третий-четвертый год своей жизни. Повара обычно подают его в запеченном панцире с классическим соусом на основе сливочного масла, трав и чеснока. Но самое главное, в этом вкусном путешествии гости учатся разбираться в тонкостях эногастрономии - это целая наука о правильном сочетании вина и определенного блюда.

Вкусные фишки

Но гастрономический туризм Краснодарского края не исчерпывается темой виноделия. Кубань славится своими продуктами, здесь даже создали собственную "Гастрономическую карту" тех мест, посетить которые не только интересно, но и очень вкусно.

Фото: пресс-служба игорной зоны Красная Поляна

На родине российских шампанских вин - в поселке Абрау-Дюрсо - действует полноценная гастрономическая школа. Мастер-классы напоминают занимательный поход в ресторан, только вы сами участвуете в священнодействии на профессиональной кухне - готовите ужин под руководством шеф-повара, попутно делящегося личным гастрономическим опытом. Темы занятий различны - можно приготовить китайские вонтоны (по-нашему пельмени) с рапаном, тушеную в белом вине баранину, а можно и слоенный хачапури по-старинному кавказскому рецепту.

Каждый путешественник, приезжающий на кубанский курорт, обязательно пробует свежую рыбу и морские деликатесы - барабульку, ставриду, саргана, рапана, черноморских устриц. Известный бренд-шеф, член Федерации профессиональных кондитеров и поваров России Илья Захаров признается, что именно за этими вкусовыми впечатлениями многие люди стремятся вернуться на юг снова.

Фото: Олег Сергеев

- У нас встречаются виды рыб, которых больше нигде нет - та же черноморская камбала, - говорит Илья. - В ресторане на Красной Поляне я готовлю большую камбалу весом 5-6 килограммов. Рыбу очищаю от косточек, мариную в приправе из гремолате (перетираю анчоусы, цедру и сок лимона, петрушку, наливаю оливковое масло и белое вино), добавляю маслины, оливки, красный лук и... запекаю в фольге.

В летние месяцы у гурманов есть возможность оценить вкус местного моллюска, не "испорченного" соусами ресторанов, и заодно увидеть, как на самом деле ухаживают за колониями отшельниц в створках, прежде чем доставить их к столу. Мидийно-устричные фермы, открытые для экскурсий, расположены в Анапе, Геленджике, Сочи. Кстати, на Кубани хозяйства выращивают тихоокеанскую (японскую) устрицу, спат (малек) которой завозят из Франции. В Черном море она чувствует себя комфортно и в последнее время адаптировалась к диким условиям.

Фермерские эко-продукты

Отлично отдохнуть в Краснодарском крае и заодно побаловать свои вкусовые рецепторы можно на небольших фермах и подворьях. За последние шесть лет число таких сельских комплексов увеличилось в два раза - более 100 объектов показа. Во многих организуют конные прогулки по живописным окрестностям, рыбную ловлю. Перекусить же можно в фермерских ресторанах, где все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов.

Фото: Олег Сергеев

Так за сытной кубанской кухней стоит отправиться в харчевни этнографического комплекса "Атамань". Хлебосольные хозяева подадут наваристый борщ с помпушками и чесноком, суп с галушками, сало, блины и горячие пирожки, плов, приготовленный на открытом огне.

Любителям сыра тоже есть, где разгуляться. К примеру, только на одной ферме в Темрюкском районе гостям предлагают огромную линейку из десятка наименований: с "дразнящим" запахом шевр, фета с легкой молочной кислинкой, мегасливочный буррата, чеддер с характерной желтой мякотью. Все делается только из цельного молока. Подобных фермерских хозяйств, где можно отдохнуть душой, насладиться сельскими пейзажами, искупаться в горных реках и озерах, порыбачить и "пообщаться" с домашней живностью, на Кубани десятки в разных районах. Остается только выбрать на свой вкус.