Какие новинки ожидают туристов на горнолыжных курортах Сочи

Совсем скоро в Сочи стартует горнолыжный сезон. Курорты прихорашиваются к зиме, готовя для туристов новинки, которые поразят даже постоянных гостей. Развлекать и удивлять здесь умеют.

Любителям экстрима предлагают десятки километров трасс - от простейших "зеленых" до очень сложных "черных". Однако в горах Сочи есть чем заняться и тем, кто предпочитает более спокойный отдых - курорты окунут гостей в зимнюю сказку, в финале которой всех ждет отличное настроение и сотни потрясающих фотографий.

Больше отличных трасс

На курорте "Роза Хутор" в преддверии сезона проводят большую работу для улучшения горнолыжной зоны. Более удобными для катания станут трассы "Тритон", "Горизонт", "Явор". Появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами "Волчья скала", "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес".

Фото: пресс-служба Красная Поляна

Расширится зона катания на живописном Южном склоне, здесь на высоте почти 2000 метров проложена новая трасса среднего уровня сложности. Также на этом участке установят ленточный конвейер с галереей протяженностью 150 метров. Еще один "волшебный ковер" появится на Роза Стадион, кстати, в районе его финишной полосы откроется новый учебный склон для детей. В итоги в распоряжении гостей курорта окажется 32 современных подъемника и свыше 104 километров трасс. Такой масштабной зоны катания нет больше нигде в России!

А в планах курорта "Красная Поляна" - реконструкция трасс в восточном секторе и расширение зоны искусственного оснежения. Первыми в новом сезоне заработают трассы горной долины Цирк-2. К зиме те из них, что ведут в восточный сектор, будут изменены и станут "синими". Их ширина увеличится в три раза - аж до 18 метров. Всего же на курорте 30 километров трасс разной сложности, восемь фрирайд-зон, два сноупарка и фан-парк для начинающих, а также трассы для вечернего катания с обновленной подсветкой и рейс-зона.

Еще одна отличная новость - на трассах "Транзит" и "Учебная" заработают современные пушки и ружья для искусственного оснежения. Они позволят пораньше открыть для катания склоны на отметках ниже 1000 метров. А главным зимним предложением сезона станет пакет "Катай и отдыхай", который включает проживание на курорте, ски-пасс на все дни отдыха, посещение спа-центров при их наличии в отелях.

На склоне Альпика курорта Газпром также откроются новые трассы. Кстати, самая большая зона вечернего катания находится именно в этом горнолыжном комплексе. Гостям будут доступны 12 освещенных трасс разной сложности общей протяженностью более 10 километров.

Аттракционы на высоте

Прокатиться с ветерком можно не только на лыжах или сноуборде. В горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров работает родельбан. Сани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 километров в час, проносят любителей острых ощущений по маршруту с тремя кольцами-виражами.

Фото: пресс-служба Красная Поляна

Кроме того курорт "Роза Хутор" порадует экстремалов тюбингом, высокогорными качелями и мостами, в том числе стеклянным. Первый в России подвесной мост протяженностью 32 метра с прозрачными ступенями из прочного монолитного поликарбоната установлен на высоте 2320 метров. Безопасность гарантирует специальное страховочное снаряжение. А те, кто хочет посмотреть на красоты Кавказского заповедника с еще большей высоты, могут отправиться на вертолетные прогулки.

Гостям курорта также предлагают посетить уникальный сноупарк The Stash. Он максимально вписан в природный ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыжков стали валежник и снег. На площадке The Stash они превращены в трамплины, волрайды, радуги и спайны. Попробовать свои силы могут как начинающие горнолыжники, так и профессионалы.

А первого декабря в Ледовом дворце "Розы Хутор" начнет функционировать семейный каток. В новогодние и рождественские каникулы в Горной Олимпийской деревне будет работать резиденция Деда Мороза, во время праздников планируется зрелищный спуск инструкторов с факелами и волшебные 3D-шоу.

В гостях у сказки

Хотите оказаться в сказке "Снежная королева"? Тогда добро пожаловать на оленью ферму в верхней части парка Wonder Land. На 10 сотках расположились настоящий чум и вольеры с животными. Ранее они жили в сургутском оленеводческом хозяйстве. Экскурсоводы расскажут гостям о быте северных народов и жизни оленей в суровом климате Крайнего Севера.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Через реликтовый лес, который находится за фермой, проложен живописный маршрут, по которому стоит прокатиться на нартах с оленями. Также на горнолыжных курортах можно пообщаться с сибирскими хаски. А катание на собачьих упряжках солнечным зимним деньком - ни с чем несравнимое удовольствие, которое обеспечит хорошее настроение на весь год.

Еще в удивительном лесу Wonder Land живут Снежный человек, принцесса Луна, эльфы и Баба Яга. Каждый день в парке проводят квесты. У гостей на глазах оживут персонажи сказок и мультфильмов, выдуманные и настоящие обитатели леса, которые помогут познакомиться с кавказской природой.

Фото: Олег Сергеев

Новым туристическим чудом Сочи стал Вау Парк на Курорте Газпром. Обычно подобные арт-объекты встречаются во время уличных карнавалов и являются временными экспозициями. Как крытый всесезонный парк - это первый в мире проект. Здесь можно увидеть более 100 разных фигур. Среди них - слоны, носороги, жирафы, львы, тигры, фламинго. Водный мир также представлен во всем его многообразии - от кораллов, медуз, морских коньков до гигантского светящего кита. При производстве фигур было использовано 10 тысяч светодиодных ламп.

Познавательная страничка

Олимпиада в Сочи - без сомнения, одно из главных событий в истории России XXI века. Узнать о ней новые подробности можно в Музее друзей на курорте "Красная поляна". Также в экспозиции - старинные модели сноубордов и горных лыж, исторические фотографии, карты местности, нагрудные номера, спортивные награды.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

А на Курорте Газпром открылся первый в России музей восковых фигур, созданный по франшизе Мадам Тюссо. Внутри посетителей ожидают фигуры знаменитостей в тематических интерьерах. Здесь девять основных зон - политика, кино, музыка, спорт, мультфильмы, художники, бизнесмены, необычные люди, попавшие в Книгу рекордов Гинесса, космос. В последней находится копия космического корабля и милый пришелец.

Также на курорте работает научная выставка "Экспириментус", на которой представлено свыше 100 экспонатов, их можно трогать, запускать, нажимать. Среди них - маятник Ньютона, рычаг Архимеда, мост да Винчи, электрофорная машина, человек-батарейка, фонтан Бернули, прототип вечного двигателя. Они наглядно демонстрируются различные законы физики, природные явления, принципы работы головоломок и многое другое.