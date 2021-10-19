Жарко круглый год
21.10.2021 09:05

На Кубани более 140 санаториев продолжат работу в зимний сезон

Несмотря на окончание бархатного сезона на черноморских курортах Краснодарского края, загрузка санаториев по-прежнему высокая - 85 процентов.

Этому способствует развитая инфраструктура, комфортные условия для прогулок и яркая природа, которая весьма неохотно отступает перед холодами и только в ноябре догорает медным золотом листвы. При этом из 200 санаториев в регионе 140 продолжат работу в зимний сезон.

Изобилие межсезонья

Чтобы набраться сил в преддверии затяжной зимы, стоит устроить себе полноценный отдых-релакс, выбравшись из зоны напряженных рабочих проектов и графика. Причем посещение санатория необязательно сопряжено с внушительными расходами, можно воспользоваться программой "Южная здравница". В Краснодарском крае она действует не первый год, и позволяет сделать качественный оздоровительный отдых более доступным для всех желающих.

Фото: Олег Сергеев

Участвуют в ней десятки санаториев и пансионатов, которые предоставляют лечебно-оздоровительные услуги круглый год и готовы сделать скидки на отдых в межсезонье. Размер экономии может составить от 5 до 50 процентов.

В этом году программа стартовала с 1 октября и продлится до 1 мая 2022 года. По мнению врачей, прохладный период - отличная пора, чтобы заняться своим организмом. Особенно благоприятно это время для тех, кто имеет проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой, страдает аллергией. В межсезонье на побережье устанавливается комфортная погода - небо приобретает пронзительную синеву, воздух насыщен йодом и минералами, а температура во многих местах даже в январе-феврале держится выше +10 градусов. Кстати, в ближайший месяц еще можно застать на рыночных прилавках изобилие местных продуктов - сахарные арбузы, терпкую кисло-сладкую фейхуа и ароматные мандарины. Многие рестораны придерживаются сезонности в меню и открывают гостям привычный вкус с новой стороны. Так, сочинский шеф-повар Илья Захаров признается, что очень любит сезон хурмы, наступающий в начале ноября, ведь эту мясистую ягоду можно сочетать с неожиданными ингредиентами: например, с козьим сыром и песто, приготовленным из краснополянских трав с пармезаном и орехами.

Туры на любой кошелек

В рамках программы "Южная здравница" есть возможность приобрести как комплексные оздоровительные туры длительностью от двух-трех дней, так и до двух и трех недель. Все они имеют свои особенности. Так, минимальный пакет услуг имеет общий оздоровительный характер с упором на спа-процедуры и подойдет гостям, желающим в сжатые сроки восстановить силы. Недельный тур рассчитан на качественный отдых с разносторонним медицинским обслуживанием, а в двух- и трехнедельные путевки включено большое количество лечебных процедур.

Фото: Олег Сергеев

Кубанские здравницы предлагают более 500 программ оздоровления, многие из которых уникальны и охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний. В программу включены процедуры по самым различным направлениям - опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и другие.

С предложениями санаториев - участников программы "Южная здравница" - можно ознакомиться на сайте регионального министерства туризма. Для заселения в апартаменты отдыхающим потребуются сертификат о вакцинации от COVID-19 либо документ о перенесенном заболевании в течение последних полгода, справка о медотводе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Детям до 14 лет включительно никакие медицинские документы для заселения не понадобятся.

Минералка в горах

Необычный и точно запоминающийся вариант спа-отдыха - купание в термальных источниках с минеральной водой с видом на укрытые снегом вершины. Ванны прогреваются до шестидесяти (и выше), градусов, и дают бодрящую встряску организму в любое время года.

Фото: Олег Сергеев

Секрет подземной термальной воды заключен в ее составе: она содержит огромное количество твердых частиц и растворенных минералов - кальций, литий, радий. Азот и кремниевая кислота отлично очищают и вместе с тем подсушивают кожные покровы, оказывают благотворное действие на центральную нервную систему. В общем, такой лечебный "коктейль" снимает стресс, замедляет процессы старения, помогает почувствовать прилив сил всего лишь за несколько купаний.

Оборудованные бассейны есть в Горячем ключе. Курорт славится своими Псекупскими термальными источниками, которые благодаря своему химическому составу подходят как для внутреннего, так и наружного применения. В Европе по целебным качествам с ними могут сравниться только скважины в Карловых Варах и Баден-Бадене. Сульфидные (сероводородные) воды используются для лечения органов опорно-двигательного аппарата, женских и мужских недугов, а питьевые, которые наверняка пробовал каждый житель России, врачи рекомендуют при хронических гастритах и проблемах с печенью.

Фото: Пресс-служба санатория “Лаба”

Также минеральные источники сосредоточены в Мостовском и Сочинском районах. Например, в Красной Поляне на высоте 1100 метров расположен единственный круглогодичный горный санаторий с бюветом природных вод. Во время Зимней Олимпиады-2014 здесь находился медицинский центр для сильнейших спортсменов мира, после соревнований его модернизировали и превратили в комфортабельное место отдыха с клиникой превентивной медицины. Гостям предлагают лечебную слабоминерализованную воду с повышенным содержанием фтора, добываемую из скважины глубиной 550 метров на Пластунском месторождении в Хостинском районе Сочи. При внутреннем применении она выводит соли тяжелых металлов, способствует восстановлению слизистой оболочки желудка и кишечника. Воду рекомендуют ее при заболеваниях сахарным диабетом, ожирении, хронических колитах. Оптимальный график пития - 100-200 миллилитров трижды в день за полчаса до еды.

Стоимость номера в санаториях с термальными источниками в Краснодарском крае в нынешнем сезоне стартует от 3500 рублей за сутки. В цену входят питание и лечение.

Также оздоровительные процедуры хорошо сочетаются с физическими нагрузками на свежем воздухе. Можно прогуляться по набережной, лишенной летней суеты, а еще спуститься на тихий "зимний" пляж. Только в Сочи оборудовано 25 таких береговых участков. В солнечную погоду здесь проходят различные активности: спортивные тренировки, занятия йогой и скандинавской ходьбой.

Кстати

В нынешнем году половина пляжей Азово-Черноморского побережья работала в соответствии со стандартом организации пляжного отдыха. Он предусматривает единое стилевое и архитектурное оформление, зонирование в соответствии с потребностями отдыхающих и высокий уровень качества обслуживания. Наибольшее число обновленных пляжей функционировало в Сочи - 125, в Анапе - 80, по 10 - в Геленджике и Темрюкском районе. К следующему летнему сезону число пляжных территорий, соответствующих краевому стандарту, планируется довести до 100 процентов.

Другие материалы проекта
Куда на Кубани лучше отправиться за вкусными открытиями

Куда на Кубани лучше отправиться за вкусными открытиями

Какие виды экстремального отдыха доступны гостям на Кубани

В отпуск - за эмоциями

Какие виды экстремального отдыха доступны гостям на Кубани

Какие новинки ожидают туристов на горнолыжных курортах Сочи

Какие новинки ожидают туристов на горнолыжных курортах Сочи

Чем удивят туристов культурно-исторические места Кубани

Подковать подкову "на счастье"

Чем удивят туристов культурно-исторические места Кубани

Тест: насколько хорошо вы знаете курорты Краснодарского края

Тест: насколько хорошо вы знаете курорты Краснодарского края

На главную
© 1998-2021  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»