На Кубани более 140 санаториев продолжат работу в зимний сезон

Несмотря на окончание бархатного сезона на черноморских курортах Краснодарского края, загрузка санаториев по-прежнему высокая - 85 процентов.

Этому способствует развитая инфраструктура, комфортные условия для прогулок и яркая природа, которая весьма неохотно отступает перед холодами и только в ноябре догорает медным золотом листвы. При этом из 200 санаториев в регионе 140 продолжат работу в зимний сезон.

Изобилие межсезонья

Чтобы набраться сил в преддверии затяжной зимы, стоит устроить себе полноценный отдых-релакс, выбравшись из зоны напряженных рабочих проектов и графика. Причем посещение санатория необязательно сопряжено с внушительными расходами, можно воспользоваться программой "Южная здравница". В Краснодарском крае она действует не первый год, и позволяет сделать качественный оздоровительный отдых более доступным для всех желающих.

Фото: Олег Сергеев

Участвуют в ней десятки санаториев и пансионатов, которые предоставляют лечебно-оздоровительные услуги круглый год и готовы сделать скидки на отдых в межсезонье. Размер экономии может составить от 5 до 50 процентов.

В этом году программа стартовала с 1 октября и продлится до 1 мая 2022 года. По мнению врачей, прохладный период - отличная пора, чтобы заняться своим организмом. Особенно благоприятно это время для тех, кто имеет проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой, страдает аллергией. В межсезонье на побережье устанавливается комфортная погода - небо приобретает пронзительную синеву, воздух насыщен йодом и минералами, а температура во многих местах даже в январе-феврале держится выше +10 градусов. Кстати, в ближайший месяц еще можно застать на рыночных прилавках изобилие местных продуктов - сахарные арбузы, терпкую кисло-сладкую фейхуа и ароматные мандарины. Многие рестораны придерживаются сезонности в меню и открывают гостям привычный вкус с новой стороны. Так, сочинский шеф-повар Илья Захаров признается, что очень любит сезон хурмы, наступающий в начале ноября, ведь эту мясистую ягоду можно сочетать с неожиданными ингредиентами: например, с козьим сыром и песто, приготовленным из краснополянских трав с пармезаном и орехами.

Туры на любой кошелек

В рамках программы "Южная здравница" есть возможность приобрести как комплексные оздоровительные туры длительностью от двух-трех дней, так и до двух и трех недель. Все они имеют свои особенности. Так, минимальный пакет услуг имеет общий оздоровительный характер с упором на спа-процедуры и подойдет гостям, желающим в сжатые сроки восстановить силы. Недельный тур рассчитан на качественный отдых с разносторонним медицинским обслуживанием, а в двух- и трехнедельные путевки включено большое количество лечебных процедур.

Фото: Олег Сергеев

Кубанские здравницы предлагают более 500 программ оздоровления, многие из которых уникальны и охватывают практически весь спектр известных современной медицине заболеваний. В программу включены процедуры по самым различным направлениям - опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и другие.

С предложениями санаториев - участников программы "Южная здравница" - можно ознакомиться на сайте регионального министерства туризма. Для заселения в апартаменты отдыхающим потребуются сертификат о вакцинации от COVID-19 либо документ о перенесенном заболевании в течение последних полгода, справка о медотводе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Детям до 14 лет включительно никакие медицинские документы для заселения не понадобятся.

Минералка в горах

Необычный и точно запоминающийся вариант спа-отдыха - купание в термальных источниках с минеральной водой с видом на укрытые снегом вершины. Ванны прогреваются до шестидесяти (и выше), градусов, и дают бодрящую встряску организму в любое время года.

Фото: Олег Сергеев

Секрет подземной термальной воды заключен в ее составе: она содержит огромное количество твердых частиц и растворенных минералов - кальций, литий, радий. Азот и кремниевая кислота отлично очищают и вместе с тем подсушивают кожные покровы, оказывают благотворное действие на центральную нервную систему. В общем, такой лечебный "коктейль" снимает стресс, замедляет процессы старения, помогает почувствовать прилив сил всего лишь за несколько купаний.

Оборудованные бассейны есть в Горячем ключе. Курорт славится своими Псекупскими термальными источниками, которые благодаря своему химическому составу подходят как для внутреннего, так и наружного применения. В Европе по целебным качествам с ними могут сравниться только скважины в Карловых Варах и Баден-Бадене. Сульфидные (сероводородные) воды используются для лечения органов опорно-двигательного аппарата, женских и мужских недугов, а питьевые, которые наверняка пробовал каждый житель России, врачи рекомендуют при хронических гастритах и проблемах с печенью.

Фото: Пресс-служба санатория “Лаба”

Также минеральные источники сосредоточены в Мостовском и Сочинском районах. Например, в Красной Поляне на высоте 1100 метров расположен единственный круглогодичный горный санаторий с бюветом природных вод. Во время Зимней Олимпиады-2014 здесь находился медицинский центр для сильнейших спортсменов мира, после соревнований его модернизировали и превратили в комфортабельное место отдыха с клиникой превентивной медицины. Гостям предлагают лечебную слабоминерализованную воду с повышенным содержанием фтора, добываемую из скважины глубиной 550 метров на Пластунском месторождении в Хостинском районе Сочи. При внутреннем применении она выводит соли тяжелых металлов, способствует восстановлению слизистой оболочки желудка и кишечника. Воду рекомендуют ее при заболеваниях сахарным диабетом, ожирении, хронических колитах. Оптимальный график пития - 100-200 миллилитров трижды в день за полчаса до еды.

Стоимость номера в санаториях с термальными источниками в Краснодарском крае в нынешнем сезоне стартует от 3500 рублей за сутки. В цену входят питание и лечение.

Также оздоровительные процедуры хорошо сочетаются с физическими нагрузками на свежем воздухе. Можно прогуляться по набережной, лишенной летней суеты, а еще спуститься на тихий "зимний" пляж. Только в Сочи оборудовано 25 таких береговых участков. В солнечную погоду здесь проходят различные активности: спортивные тренировки, занятия йогой и скандинавской ходьбой.

Кстати

В нынешнем году половина пляжей Азово-Черноморского побережья работала в соответствии со стандартом организации пляжного отдыха. Он предусматривает единое стилевое и архитектурное оформление, зонирование в соответствии с потребностями отдыхающих и высокий уровень качества обслуживания. Наибольшее число обновленных пляжей функционировало в Сочи - 125, в Анапе - 80, по 10 - в Геленджике и Темрюкском районе. К следующему летнему сезону число пляжных территорий, соответствующих краевому стандарту, планируется довести до 100 процентов.