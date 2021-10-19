Жарко круглый год
Фото: Пресс-служба Красной Поляны
19.10.2021 16:48

В отпуск - за эмоциями

Что может быть притягательнее, чем яркое солнце, соленый ветер моря и ослепляющие снегом вершины? Ничего. Краснодарский край - настоящий рай для любителей активного отдыха, в котором удовольствие от физических нагрузок сочетается со щекочущим нервы риском. Естественно, оправданным и безопасным. Все благодаря уникальному ландшафтному разнообразию: Черному и Азовскому морю, горным грядам, изрезанным бурными реками, живописным долинам и озерам. При этом объекты легкодоступны: добраться до них можно на машине либо железнодорожным транспортом.

Скоростной аттракцион

На вопрос "куда конкретно в Краснодарском крае отправиться любителям экстремального отдыха?" первым делом на ум приходит курорт Красная Поляна (кстати, между Сочи и горнолыжным комплексом ежедневно курсирует электропоезд "Ласточка). Каждый сезон место удивляет путешественников новыми аттракционами.

Например, летом туристам презентовали 33-метровый подвесной мост с прозрачными ступенями на высоте 2320 метров над уровнем моря. Чтобы на него попасть, нужно преодолеть три очереди канатной дороги с двумя пересадками. Безопасный проход по нему гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое обязательно должен надеть каждый отдыхающий. Во время ходьбы мост приходит в движение, покачивается над головокружительной пропастью, так что яркие эмоции вам обеспечены.

А в сентябре на курорте запустили скоростной супертроллей в парке аттракционов Gorky Fly - самом высокогорном парке России, расположенном над долиной Цирк-2. Новое развлечение - это почти километр полета по канатной дороге между вершинами хребта Аибга со скоростью 100 километров в час. Летом с высоты можно рассмотреть водопад Медвежий, поляну рододендронов и долину реки Мзымта.

Зимой как на ладони предстает спортивная, дышащая силой и морозом, картина: лыжники и сноубордисты обкатывают снежные склоны.

- Все аттракционы такого типа проектируются индивидуально, с учетом особенностей природного ландшафта, перепада высот и температуры, - рассказывает гендиректор парка Игорь Сорокин. - Помимо красивых горных пейзажей нам в первую очередь была важна надежность супертроллея, и она гарантируется оборудованием австрийского производства. Новый аттракцион прошел испытания и получил Европейский сертификат безопасности.

Фото: Пресс-служба Роза Хутор

Оседлать велосипед

Маунтинбайк ничуть не менее экстремальный вид спорта, чем горные лыжи или сноуборд, тем более в сочинском байк парке представлен целый комплекс магистралей на высоте от 960 до 540 метров над уровнем моря. Новички-велосипедисты могут попробовать силы на "зеленой" трассе в буковом лесу. Для более искушенных райдеров подготовлены маршруты с удобными виражами и безопасными трамплинами типа "стол". А вот продвинутые спортсмены совершают амплитудные прыжки на "черных" тропах, оснащенных корневыми и каменными секциями, техничными контр-уклонами и деревянными мостками. Курорт всячески развивает инфраструктуру велосипедного парка - здесь открыт прокат байков, установлены крепления на канатной дороге для подъема "железного коня" в гору (стоимость байк-пасса составляет 2000 рублей в день), а в действующей школе секретами езды делятся опытные тренеры, среди которых и чемпионы России по маунтинбайку Николай Пухирь и Евгений Шипилов.

Пешком по горам Кавказа

Спрос на общение с дикой природой в последнее время заметно возрос, и пандемия коронавируса сыграла здесь не последнюю роль.

На пешеходных тропах Кавказа туриста ожидает самый разнообразный рельеф: альпийские луга, нависающие бурые скалы, старовозрастные леса с мягким ковром мха, хрустальные зеркала озер с питьевой водой.

Конечно, лучшее время для многодневного похода с рюкзаком - лето, зимой ночевка при низкой температуре - скорее экстрим. Потому что помимо мороза и непредсказуемой погоды световой день в холодные месяцы короткий, а значит, большое расстояние не пройдешь. К тому же надо тщательно подбирать экипировку: вместо кроссовок брать утепленные ботинки с мембраной, вместо пледов - спальные мешки с минимальной температурой комфорта минус 5-10 градусов. Но не все так страшно.

К примеру, в Кавказском биосферном заповеднике действует линейный маршрут: он ведет от урочища Медвежьи ворота, в районе поселка Красная Поляна, на Бзерпинский карниз (2100 метров над уровнем моря). Сюда путешественники чаще всего отправляются на снегоступах и лыжах класса "ски-тур", причем поход можно растянуть на три дня, ночуя в деревянных домиках с печью-буржуйкой. Суточный пропуск в заповедник составляет 300 рублей с человека.

Фото: Пресс-служба Красной Поляны

Большой популярностью пользуются маршруты в Северском районе (горы Собер-Баш и Папай), Горячем Ключе (Фанагорийские и Каверзинские водопады, скала Зеркало), Туапсинском районе (триада вершин Индюка, "индюшки с индюшонком"). В Мостовском районе сохранилась тропа от поселка Псебай к Красной Поляне через перевал Аишхо. Поход занимает семь дней, и за время треккинга путешественникам порой удается встретить редких животных - косуль, лис, зубров.

Поймать ветер в парус

Прогулки под парусом - явление хоть только-только набирающее обороты, но далеко не новое на Кубани. В советскую эпоху в регионе вдоль берега курсировали пассажирские теплоходы на подводных крыльях и крупные лайнеры с отшлифованным сервисом, а еще работали спортивные школы. Ведь ходить под парусом - не просто красиво, это невыразимое чувство свободы. В безветренный денек стоит отправиться на прогулку в открытое море. Если порывы поднялись, что ж, готовьтесь к морскому приключению. Не забудьте только надеть спасательный жилет и держать голову подальше от гика.

Фото: Пресс-служба Красной Поляны

Слабо представляете, что это такое? Тогда поступайте в школу шкиперов - сейчас в регионе открыто восемь отделений по парусному спорту. С корочками можно самостоятельно поднять парус. Причем приобретать собственное судно не обязательно, его можно взять в аренду. Такие услуги предоставляют специализированные современные марины, расположенные в Сочи. Также яхтенные клубы есть в Туапсе, Анапе, Новороссийске.

На гребне волны

На Красной Поляне на берегу озера расположен единственный в стране горный мультиспортивный комплекс. Профессиональное оснащение позволяет гостям заниматься здесь такими водными видами спорта как вейкборд, фрисби, сап-серфинг. Кстати, многие ошибочно путают вейк-серфинг с вейкбордом, уверенные, что это названия одной и той же дисциплины. Однако различий между ними куда больше, чем кажется. Взять хотя бы инвентарь. В серфинге спортсмены "заезжают" на гребень волны на легкой доске без креплений. В вейкборде человек встает на плавучую платформу в жестких ботинках, как для сноуборда, а затем, держась за трос (фал) от лебедки катера либо механизированной канатно-буксировочной установки, скользит по воде на высокой скорости. Катание происходит в защитном шлеме, гидрокостюме и надувном жилете. Чтобы встать на вейкборд специальные навыки не нужны, достаточно внимательно прослушать инструктаж на суше и в воде. Эксперты говорят, что те, кто попробует данный вид спорта, пусть и на любительском уровне, обязательно получит отличную физическую нагрузку на все группы мышц и снимет стресс.

Фото: Олег Сергеев

Секунды свободного падения

Порцию высотного адреналина добавят прыжки с эластичным канатом - фристайл-банджи. В Skypark Сочи "ныряние" в пропасть совершается с нескольких высотных отметок - 69, 207 и 210 метров.

Платформа для старта (на пешеходном мосту) спроектирована таким образом, что на ней можно выполнить более 10 видов прыжков, самый простой из которых называется "ласточка" - классический стиль лицом вперед. Второй можно совершить вперед спиной, затем с разбега, и вот, уже после 5-6 раза, почему бы не сделать шаг в воздух тандемом с другом? Единственное ограничение - это возраст и вес. К платформе допускаются только совершеннолетние либо дети от 10 лет в сопровождении родителей, также общий вес должен вписываться в диапазон от 37 до 127 килограммов.

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