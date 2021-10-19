Летом на Кубани такое буйство природы, что туристам не до походов в музеи, хочется попробовать горные аттракционы или искупаться в прохладных озерах. Зато осенью самое время для культурных открытий - познакомиться с традициями народов региона. Причем не просто послушать однотонные лекции о стародавнем житье, а самому вылепить на гончарном круге настоящую крынку, расписать имбирный пряник и даже... выковать подкову "на счастье" в станичной кузне, и увезти ее домой в качестве оберега для своего жилища.

"Гарнэ сальце"

Увлекательное путешествие в прошлое можно совершить, побывав в этнографическом комплексе "Атамань". Расположен он на живописном Таманском полуострове, омываемом двумя морями - Черным и Азовским, где 25 августа 1792 года высадились первые казаки - переселенцы из Запорожской Сечи. Без преувеличения можно сказать о том, что именно здесь началась история современной Кубани.

Фото: Владимир Аносов

Казачья станица хоть и не имеет постоянного населения, но все в ней так устроено, что при первом знакомстве создается естественное ощущение ее кипучей жизни. Беленые хаты-мазанки, площади и 48 казачьих подворий занимают площадь в 60 гектаров.

Поселение возвели силами районов в 2009 году за рекордно короткий срок - всего 2,5 месяца, однако тема каждого подворья продумана тщательно и дает гостям представление о ремеслах, материальной культуре быта. Прогуливаясь по кривым и уютным улочкам станицы, можно зайти в хату пекаря, дымарню, хату сапожника и рыбака, кашеварню. Яркие рассказы о традициях, пересыпанные фольклорными приметами и легендами вам обеспечены. Ну, а чтобы закрепить услышанное, стоит сделать что-нибудь руками. К примеру, кузнец - один из самых почитаемых в казачьей среде мастеров - предложит самостоятельно выковать "подкову на счастье". Тем более ремесло коваля (так называли в станицах тех, кто ковал лошадей) до сих пор не утратило своей актуальности, да и вряд ли утратит. Не знаете, как изготовить свечи из листа натурального пчелиного воска?

Фото: Владимир Аносов

Приходите, мастерицы вас научат. Свечи из вощины обладают восхитительным медовым ароматом, а также успокаивающими и целительными свойствами. Главное, скручивать нагретую основу очень плотно - так самодельная свеча будет гореть полноценно, и выглядеть очень красиво.

Комплекс, славится масштабными событийными фестивалями, на которых время проходит не только весело, но и вкусно. К примеру, на празднике "Гарнэ сальце" отдыхающих удивили рекордным 80-метровым кубанским бутербродом с салом, приготовленным по десяткам рецептов. Конечно, в условиях пандемии, много народу не соберешь, однако на площадях по-прежнему проводят зрелищные праздники и обряды. Так, весь октябрь гости станицы не раз становились участниками интригующего действа - кубанской свадьбы.

Да-да, той самой, о размахе которой ходят легенды и слагают песни. В "покровские недели" в этно-комплексе работал станичный ЗАГС, шумно разыгрывали обряды "сватовства" и "выкупа невесты", пели свадебные песни и припевки "Пусты, сватэ, в хату!".

Фото: Владимир Аносов

И все же главной ценностью выставочного комплекса "Атамань" являются подлинные предметы быта конца XVIII - начала XX веков, подаренные жителями Кубани. Фотографии, сундуки, иконы, рукописи, домашняя утварь - эти вещи до сих пор хранят запах старины.

Скверный городишко... и музей

Новелла "Тамань" из повести "Герой нашего времени" стала первопроходцем детективного жанра в русской литературе. Офицер волею случая оказался в логове контрабандистов в самом "скверном городишке из всех приморских городов России". И с тех пор увековеченный Лермонтовым кубанский полуостров притягивает к себе миллионы людей, жаждущих понять, что же произошло на его песчаных плоских берегах. Лучше всего об этом расскажет Дом-музей великого поэта с подворьем черноморского казака Федора Мысника. По словам сотрудников Таманского музейного комплекса, именно здесь осенью 1837 года останавливался проездом прапорщик Нижегородского драгунского полка Михаил Юрьевич. Беленые хаты с камышовыми крышами были воссозданы и открыты для посетителей в октябре 1976 года, хотя мысль о мемориальном проекте возникла намного раньше.

- За десятки лет здесь была собрана внушительная научная база, и экспозиция "Лермонтов на Кубани" позволяет наглядно представить те обстоятельства, по которым поэт был сослан на Кавказ, - рассказали в Доме-музее. - Гости узнают интересные детали его путешествия, обнаружат круг известных декабристов, с которыми Лермонтов встречался в Тамани, а также кто стал прототипом героев знаменитой повести.

...Если в станице Тамани свернуть с главной улицы имени Карла Маркса, то через несколько кварталов вы обнаружите один из первых казачьих православных храмов на Кубани - церковь Покрова

Фото: Владимир Аносов

Пресвятой Богородицы, построенной атаманом и войсковым судьей Антоном Головатым в 1793 году. Храм в классическом стиле казаки возвели на месте великолепнейшего турецкого сада. Здание украшают многочисленные колонны, а если взглянуть на стены с торца, то церковь своими очертаниями напомнит корабль, несущийся по волнам.

Исторические архивы гласят: в плане церковь была прямоугольной формы, над которой соорудили начес на деревянных столбах с целью свозить все древности, найденные в окрестностях, чтобы они не портились под дождем и их не могли использовать как материал для выжигания извести. Так что двор храма Покрова стал в прямом смысле словам хранилищем "достопамятных знаков, мраморов, камней", былой истории Тамани, уходящей глубоко корнями к древнегреческому городу Гермонассе и русской Тмутаракани.

Самый русский парк в горах

В живописном ущелье Красной Поляны, на берегу бурной реки Мзымта расположился еще один удивительный этнографический комплекс, а вернее, как ласково говорят туристы "родная страна в миниатюре". На площади в 3,3 гектаров обустроены 11 павильонов с образцами самобытной архитектуры различных регионов: от Москвы и Суздаля до Сибири и Бурятии.

Каждое здание построено с учетом культурных и исторических особенностей региона. Все они оснащены информационными табло, благодаря которым легко угадать образчики архитектуры, и узнать много новой и полезной информации о зодчестве России. В казанском павильоне возвышается смотровая башня по образу Казанского кремля, а также копия стены. С ее смотровой площадки можно увидеть крыши Санкт-Петербурга. Истинный дух горцев оживает в здании, спроектированном в стиле родовых кавказских башен. Внутри выставлены предметы народных промыслов Дагестана (в том числе изделия с Кубачинской чернью и Унцукульской резьбой), старинная утварь, несколько видов керамики и оружие, которое можно подержать в руках. Для любителей острых ощущений организаторы подготовили интерактивный музей орудий эпохи Ивана Грозного. "Опричники" на входе от всей души предложат посетителям отдохнуть на "скамье наказаний", освежиться в старинном вытрезвителе. Не отказываетесь от приглашений - это действительно увлекательное путешествие в давно минувшую эпоху, сопровождающееся захватывающим рассказом гида. Ну, а после можно подкрепиться в сибирском кафе, где гостей потчуют хрустящими солеными рыжиками и камчатскими пельменями из семги с черемшой. Для приготовления авторских блюд большинство продуктов сюда специально доставляют с Крайнего Севера.

Кстати

В историческом парке Краснодара "Россия - моя история" развернулась мультимедийная выставка, посвященная 210-летию Кубанского казачьего хора. С хором, ставшим символом Кубани, неразрывно связана история края. Старейший национальный коллектив России был основан 14 октября 1811 года - в день Покрова Пресвятой Богородицы, покровительницы казачества России. Именно в этот день артисты выступили как официально утвержденный коллектив. Название "Государственный Кубанский казачий хор" он носит с 1969 года, а с 1974-го его возглавляет Виктор Захарченко. В экспозиции представлены документы об истории создания прославленного певческого коллектива, интерактивная карта гастрольной деятельности, позволяющая проследить творческий путь артистов на пяти континентах мира. ...И, конечно, почему бы не послушать живьем произведения, исполненные золотыми голосами?