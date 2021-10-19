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Майкл Шин намекнул на съемки продолжения "Благих знамений"

Новости
    19.10.2021, 09:52
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Валлийский актер Майкл Шин, нашедший на съемочной площадке "Благих знамений" (Good Omens) родственную душу и истинного соратника в лице Дэвида Теннанта, без обиняков сообщил о том, что съемки второго сезона увлекательной истории по мотивам произведения Терри Пратчетта и Нила Геймана начались.

Фото: kinopoisk.ru
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Сделал он это, выложив в своем аккаунте в Twitter красноречивую фотографию с кремовым пальто и рыжими ботинками своего героя, ангела Азирафаэля, который, по-видимому, снова займется восстановлением справедливости, склоняя Кроули к новым уговорам о ненападении. Немного ранее Шин похвастался новой прической и белокурыми волосами.

Оба актера "Благих знамений" также осчастливили пандемийную эпоху замечательным сериалом "Постановка". У шоу вышло два сезона, планируется третий.

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