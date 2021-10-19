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Названы 100 лучших телесериалов XXI века

Новости
    19.10.2021, 19:05
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская телерадиовещательная корпорация BBC представила список из ста лучших телесериалов двадцать первого века, опросив 206 экспертов из 43 стран мира (от Албании до Уругвая - гордо отмечают авторы исследования).

Каждый участник составил список из десяти наиболее любимых проектов. Результаты получились местами неожиданные. В первую двадцатку вошли:

1. "Прослушка" (The Wire) (2002-2008)

2. "Безумцы" (Mad Men) (2007-2015)

3. "Во все тяжкие" (Breaking Bad) (2008-2013)

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
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4. "Дрянь" (Fleabag) (2016-2019)

5. "Игра престолов" (Game of Thrones) (2011-2019)

6. "Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You) (2020)

7. "Оставленные" (The Leftovers) (2014-2017)

8. "Американцы" (The Americans) (2013-2018)

Фото: kinopoisk.ru
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9. "Офис" (The Office) (Великобритания) (2001-2003)

10. "Наследники" (Succession) (2018-)

11. "Конь БоДжек" (BoJack Horseman) (2014-2020)

12. "Клиент всегда мертв" (Six Feet Under) (2001-2005)

13. "Твин Пикс" (Twin Peaks: The Return) (2017)

14. "Атланта" (Atlanta) (2016-)

15. "Чернобыль" (Chernobyl) (2019)

Фото: kinopoisk.ru
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16. "Корона" (The Crown) (2016-)

17. "Студия 30" (30 Rock) (2006-2013)

18. "Дэдвуд" (Deadwood) (2004-2006)

19. "Остаться в живых" (Lost) (2004-2010)

20. "Гуща событий" (The Thick of It) (2005-2012)

Полный список - здесь.

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