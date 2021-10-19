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19.10.2021 16:39
Рубрика: Происшествия

Следствие по делу об избиении тремя мужчинами пассажира в метро закончено

Текст: Наталья Козлова
Следствие по ЧП в московском метрополитене, где трое мужчин агрессивно приставали к пассажирке, закончено. Об этом на оперативном совещании Александру Бастрыкину доложил руководитель столичного СК. О чем ещё докладывали Председателю СК руководители следственных подразделений?

Речь шла о ходе расследования уголовных дел по резонансным происшествиям. В большинстве случаев ЧП оказались связаны с несовершеннолетними. Так, руководитель СУ СК России по Вологодской области доложил о том, что раскрыто убийство 9-летней девочки. Бастрыкин дал высокую оценку совместной работе следователей и оперативных сотрудников полиции в Вологодской области и поручил представить к поощрению всех причастных к раскрытию преступления, а также волонтеров, принимавших участие в поисках ребенка.

Фото: iStock
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Руководитель СУ СК по Рязанской области доложил о том, как идёт следствие по делу об убийстве 15-летнего подростка. А и.о. руководителя СУ СК по Республике Дагестан рассказал о работе по делу, в котором школьник убил сверстника прямо в учебном заведении.

Следующим выступающим стал и.о. руководителя СУ СК по Забайкальскому краю. Там расследуется уголовное дело о том, что несовершеннолетний убил свою 14-летнюю подругу.

На совещании так же был подробный доклад и.о. руководителя СУ СК по Пермскому краю о происшествии в одной из школ, где на днях 12-летний мальчик устроил стрельбу.

Отчитывались подчинённые Бастрыкина и по другим резонансным преступлениям. Так руководитель СУ СК по Свердловской области рассказал о ходе расследования дела об отравлении граждан метиловым спиртом.

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