В Санкт-Петербурге Медный всадник закрыли на комплексную реставрацию

Символ Санкт-Петербурга - Медный всадник - скрывается за строительными лесами. Его ждет комплексная реставрация. 350-летие со дня рождения Петра Первого, которое будет отмечаться в следующем году, монумент встретит во всем великолепии.

- Последняя реставрация проводилась 45 лет назад - тогда на опорных ногах коня были обнаружены трещины. Сейчас проведут детальное обследование на предмет аналогичных дефектов, - говорит вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. - Кроме того, выявили, что монумент не монолитный - он состоит из пяти блоков, которые сейчас начинают расходиться в разные стороны.

Общая стоимость работ - 40 миллионов рублей. Завершить реконструкцию планируется до конца этого года. Работа предстоит сложная и сулит немало открытий. В частности, впервые за 239-летнюю историю памятника будет исследована тайна третей опоры. Две основные опоры - задние ноги поднявшегося на дыбы коня, а третья - это хвост, соприкасающийся со змеей, которую попирает всадник. Судя по всему, через них вглубь камня проходит метровый металлический стержень, но стародавние реставраторы не обладали достаточными техническими возможностями, чтобы изучить это место. Не исключено, что третья опора потребует дополнительного усиления.

Название "Медный всадник" памятнику дал Александр Пушкин в одноименной поэме, и вот уже почти два века его только так и называют. Хотя на самом деле монумент, конечно, сделан не из меди, а из бронзы. Причем толщиной - меньше сантиметра. Увы, петербургский сырой климат губителен и для бронзы.

Как поясняет старший научный сотрудник Музея городской скульптуры Надежда Ефремова, специалисты устранят следы коррозии и многочисленные трещинки, появившиеся на памятнике. Особенно много их на лице императора, в складках его плаща и на шкуре, которой покрыт конь. Металл будут спасать с помощью специального защитного покрытия.

К слову, еще сто лет назад, во время реставрации 1909 года, специалисты Академии художеств столкнулись с проблемой коррозии металла из-за того, что в памятнике скапливается вода. Тогда в ладонях Петра Первого, на подошвах его обуви и в копытах коня были проделаны сливные отверстия, они выполняют свою функцию и по сей день. Разумеется, самое пристальное внимание специалисты уделят опорным ногам коня, которые держат основной вес скульптуры. Кроме того, реставрация коснется гранитного монумента: надо вернуть валуну ощущение монолитности. Сейчас швы немного разошлись, и стало видно, что основание состоит из нескольких частей.

Памятник Петру Первому на Сенатской площади был открыт 18 августа 1782 года по велению Екатерины Великой. По совету французского философа-просветителя Дени Дидро, с которым переписывалась императрица, для работы над монументом был приглашен тогда не слишком известный скульптор Этьен Морис Фальконе. А тот в свою очередь привез в Россию свою лучшую ученицу Колло, и именно ей доверил вылепить модель головы Петра Первого.

- При обсуждении проекта не обошлось без трудностей. Императрица и ее приближенные представляли себе будущий памятник по-разному: Петра советовали изобразить в виде римского императора со скипетром в руке или стоящим во весь рост и держащим полководческий жезл, окружить его аллегорическими фигурами, - рассказывают в Президентской библиотеке. - Были и курьезные предложения. Кто-то предлагал направить правый глаз статуи на Адмиралтейство и крепость, а левый - на Двенадцать коллегий. Однако Екатерина верила в талант скульптора и поддерживала его.

Для перевозки "Гром-камня", найденного около деревни Лахты, были построены огромные сани, катившиеся на медных шарах

Отдельная история связана с поисками гранитного валуна для грандиозного постамента-скалы. Для перевозки "Гром-камня", найденного около деревни Лахты, были построены огромные сани, катившиеся на медных шарах. 400 человек ежедневно передвигали их на 200 метров. Дотащив камень до берега реки, его погрузили на судно и доставили на место. Постамент в виде громадной скалы призван символизировать преодоленные трудности. К слову, специалисты Горного института сейчас изучают минеральный состав "Гром-камня" и, возможно, вскоре удивят нас новыми открытиями.