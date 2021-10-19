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19.10.2021 12:35
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ прогнозировать тяжесть COVID-19

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Австралийские ученые открыли новый способ прогнозировать степень тяжести протекания COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Университета Квинсленда.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Согласно результатам исследования, на протекание болезни, вызванной коронавирусом, влияет экспрессия гена hFwe-Lose - синтез белка или РНК, которые этот ген кодирует.

"У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток", - пояснили ученые в заявлении.

Отмечается, что прогнозирование на основе экспрессии гена hFwe-Lose дает более точные результаты, по сравнению с такими показателями, как возраст пациента, наличие воспалительных процессов или сопутствующих заболеваний.

Определить уровень биомаркера можно при помощи мазка из полости носа.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что молодые люди и беременные женщины стали попадать в группу риска по коронавирусу. По его словам, защитить от вируса может вакцинация - более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, не сделали прививку. При этом, по данным Минздрава, после вакцинации болезнь протекает в более легкой форме.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что на первом месте в России среди заболевших коронавирусом находятся граждане старше 65 лет. По словам чиновницы, эпидситуация по коронавирусу осложнилась с началом осенне-зимнего сезона.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).

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