Лукашенко рассказал, какой вакциной готов привиться

Подтверждая жизненную необходимость проведения вакцинации от коронавирусной инфекции, Александр Лукашенко готов "подставить и свое плечо", но только для белорусского препарата. Свою принципиальную позицию он сообщил в среду во время общения с работниками Минской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что его российский коллега Владимир Путин вакцинировался препаратом "Спутник V", американский президент Джо Байден - вакциной Pfizer. Поэтому он договорится с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, что как только белорусская вакцина будет готова, "мы сразу с ним и влево, и вправо… уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, белорусскую вакцину. Это искренне", - заявил Лукашенко. Кстати, как ранее информировал "СОЮЗ", национальный препарат должен быть изготовлен к 2023 году.

В то же время президент напомнил, что вакцинированных больных среди тяжелых пациентов в клиниках доли процента. "Привитые люди меньше болеют, а если и болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически", - резюмировал глава государства.