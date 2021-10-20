Ольга Бузова хочет замуж: певица размышляет о будущем избраннике

Российская телеведущая, поп-певица и актриса МХАТа Ольга Бузова призналась, что снова хочет выйти замуж, и описала своего предполагаемого избранника, подчеркивая, что в данном направлении "отказалась от всяческих табу", ведь главное - это чувства.

При этом Ольга заявила, что по-прежнему благодарна всем своим прошлым мужчинам за то, что они подарили ей возможность испытать любовь. И это несмотря на разные взгляды на жизнь, которые их в конечном итоге и развели.

Напомним: с июня 2012-го по декабрь 2016-го теледива состояла в официальном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, а с августа 2019-го по январь 2021-го - в отношениях с рэпером и новым ведущим "Дома 2" Давидом Dava Манукяном.

Артистка акцентирует в интервью KP.RU: у нее был довольно внушительный перечень качеств, которыми, по ее мнению, должен обладать идеальный мужчина, но теперь она не верит, что "можно найти пару головой, а не сердцем". Ведь "эти списки, они не работают", и Ольга не желает больше о них говорить. "Потому что любовь и выбор мужчины - это не график, это не схема, это искреннее чувство, которое я начинаю испытывать", - расшифровывает смену парадигмы Бузова.

"Невозможно это прописать, невозможно это распланировать, невозможно найти объяснение, это либо есть, либо нет", - поучает Ольга. Именно поэтому для нее отныне неважно, каким будет ее будущий избранник, сколько ему лет, каков его уровень материального достатка и так далее, главное - чтобы между ними возникли взаимные чувства.

"У меня больше нет никаких табу. Если испытывается такое чувство обоими, как любовь, то любовь не имеет границ. Никаких", - напирает Бузова, уверяя, что мечтает выйти замуж. Одна проблема: хотя ей постоянно предлагают руку / сердце, того самого, своего единственного, она пока не встретила.

Ранее Ольга Бузова пообещала, что продолжит играть во МХАТе. Хотя и была фраппирована волной обрушившегося на нее "хейта".