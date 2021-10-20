Ольга Бузова пообещала продолжить свою театральную карьеру во МХАТе

35-летняя Ольга Бузова, телеведущая, актриса, топ-блогер и, в целом, одна из самых узнаваемых сегодня женщин в России, ответила своим "театральным хейтерам", пообещав еще не раз выйти на сцену МХАТа.

Напомним: Ольга оказалась задействована в постановке о молодом Иосифе Сталине "Чудесный грузин", вокруг чего поднялся невиданной доселе мощи "хайп".

Премьера "Грузина" с Бузовой имела место в июне. Сыграла она певицу-шпионку Бэллу Шанталь, спасающую Сталина в Батуми 1907-го. После чего эстеты и часть профессионалов впали в неистовство, обвиняя застрельщиков шоу в поругании святынь. На это следом появилась информация: театр от услуг Ольги может отказаться.

Бузова в беседе с KP.RU данные "наветы" решительно опровергает, отмечая: она не ожидала, что в результате авангардного перформанса на нее "настолько много грязи польётся". Она акцентирует, что, если бы она каждое свое действие рассматривала "с точки зрения, что подумают обо мне люди", то она бы, наверное, "так не рисковала бы" и столько бы событий в ее жизни не происходило.

При этом Ольга признает: та волна "хейта", что пошла в адрес артистки после премьеры, стала для нее "большим шоком и очень большим стрессом". "Я никогда не смогу привыкнуть к этому негативу. Для меня это ненормально", - говорит Бузова, недоумевая: "Я ничего плохого никому не сделала, я ни у кого не забрала эту роль".

Также Ольга заверяет, что не пожалела, когда взялась за роль в скандальном спектакле, да и вообще она "ни о чем никогда не жалеет". "Мы живем эту жизнь в первый раз. Причем в первый и последний. Поэтому я никогда ни о чем не жалею", - философски разъясняет артистка свою позицию, подчеркивая: "Даже если я совершу ошибку, любая ошибка - это опыт, поэтому я не жалею".

"Как я могу жалеть о МХАТе? Более того, я буду продолжать играть во МХАТе. Я никуда не уходила", - говорит звезда телестройки "Дом 2".