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Сергей Безруков пояснил суть своих претензий ко МХАТу из-за Бузовой

Новости
    19.08.2021, 11:02
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Художественный руководитель только что открывшего девятый сезон Московского Губернского театра Сергей Безруков пояснил суть своих претензий ко МХАТу им. Горького в связи с приглашением на одну из ролей поп-звезды и телеведущей Ольги Бузовой.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Напомним, Сергей некоторое время назад весьма саркастично высказался на этот счёт.

Отвечая на вопрос журналиста MK.RU, отметившего, что и в Губернском театре появился представитель шоу-бизнеса, "причём династийный" (Никита Пресняков), Безруков ответил следующее: "Мои претензии были даже не к исполнительнице (я не упоминал ее фамилии), а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в Академическом Художественном театре - вот в чем проблема".

Иллюстрируя свою мысль о том, что дело в другом, Безруков вспомнил коллег, которые изначально не были профессионалами, но стали замечательными актёрами, приведя в пример покойного Сергея Бодрова-младшего (не профессионал, но он создал потрясающий образ на экране) и Оксану Акиньшину ("очень органично, потрясающе смотрится в кадре").

Фото: kinopoisk.ru
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"Я должен видеть результат, и я знаю, что у Никиты Преснякова все получится", - подытожил Безруков.

Никита Пресняков - сын Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте и, соответственно, внук Владимира Преснякова-старшего, певицы Елены Пресняковой и Аллы Пугачёвой. Недавно он получил роль в спектакле Московского Губернского театра "Безымянная звезда".

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