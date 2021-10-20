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Ольга Бузова обозначила свои политические амбиции

Новости
    20.10.2021, 14:23
Текст:   Олег Усков

35-летняя российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова порассуждала о перспективах расширить свою карьеру и на политическую сферу.

Фото: youtube.com/ Focus Features
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Как передает KP.RU, по словам Ольги, у нее имеются обширные планы на будущее - в том числе, задумалась экс-прораб "Дома 2" и о том, чтобы внести свой вклад в политику. Но не сейчас - чуть позже, как плод дозреет.

"Я не буду говорить "никогда", по-бондовски обещает Бузова, в качестве примера обратив внимание на колористику своей прически: "В свое время я говорила - я никогда не перекрашусь в брюнетку - и я перекрасилась в брюнетку и вернулась вот наконец к себе, родной". "Так же и по поводу политики. Всему свое время", - проводит параллель Ольга, предположив, что она "очень много может дать, посоветовать, привнести, в том числе - в образовании".

"Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой", - заявила артистка.

Ранее Бузова призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, и пообещала вернуться на МХАТовскую сцену.

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