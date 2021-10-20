"Дом станционного смотрителя" в Ленобласти отметит полувековой юбилей

В селе Выра Ленинградской области завершается реставрация музейного комплекса "Дом станционного смотрителя". Стоимость работ, продолжавшихся более трех лет, оценивается в 400 миллионов рублей.

Как рассказала заведующая музеем "Дом станционного смотрителя" Виктория Кайкова, тот, кто бывал "в гостях у Самсона Вырина" до того, как здесь начались реставрационные работы, может сегодня даже не узнать обновленного музея. Перемены здесь видны всюду. Первое, что бросается в глаза, - брусчатка, которая ведет между только что разбитыми газонами к обновленному музею. При входе на территорию гостей встречает 15-метровая деревянная смотровая вышка, с которой открывается вид на весь музейный комплекс.

Поблизости от смотровой площадки находится мастерская шорника. Это одна из деревянных построек музея, которая особенно пострадала из-за близости грунтовых вод. По словам Виктории Кайковой, во время реставрации ее разобрали по бревнышку, обработали сруб специальными материалами, заменили нижние сгнившие венцы, после чего собрали снова. "А когда строители сняли обшивку стен, их ждал сюрприз. На бревнах они увидели вырезанные надписи .Здесь сидел русский гражданин., .Сидел ни за что.... Под многими стояли даты - конец XIX века", - рассказывает Виктория Кайкова. Выяснилось, что когда создавался музей, на его территории находились только каменные здания, а все деревянные сооружения не сохранились, а потому избы и постройки свозились со всего Северо-Западного региона. По одной из версий, шорную доставили в Выру из Псковской области. И, видимо, раньше в этой русской избе была... кутузка. Музейщики решили оставить надписи, а чтобы их сохранить для будущих поколений, даже покрыли их двойным слоем воска. "В здании шорной мастерской будет не только представлено мастерство шорников, но и организовано пространство для проведения различных мастер-классов", - комментирует Виктория Кайкова.

По-новому теперь выглядят и другие помещения музея. В центре музейного комплекса расположилась конюшня. Запах сена и свежетесаных бревен создают впечатление подлинности происходящего. Вот только лошадей здесь больше держать не будут, это место предназначено под экспозицию, посвященную почтовым трактам. Реставраторы даже восстановили небольшой бревенчатый дом, который почему-то расположен прямо под крышей в самом центре конюшни. Оказалось, что это место, где обычно отдыхают конюхи. Это тоже новое музейное пространство, где в будущем можно будет увидеть предметы, рассказывающие о быте работников конюшни.

"Так как .Дом станционного смотрителя. - это первый в стране музей литературного героя, то перед нами стояла задача бережного погружения в историческое пространство. Поэтому особую роль в обновленном музее мы отвели .чистой половине дома., где расположены комната Дуни и ямщицкая. Они осталась в прежнем виде, и здесь не будет никакого интерактива", - рассказывает Виктория Кайкова. По ее словам, акцент здесь будет сделан на показе предметов Пушкинской эпохи, и только тех, которые встречаются в тексте самой повести. Здесь можно будет увидеть подлинную черкесскую шашку, подорожную и даже дуэльный пистолет. Еще одна новинка - перед входом в музей "Станционного смотрителя" появится и новый зал, где посетителей ждет знакомство с творчеством Александра Пушкина и вымышленным героем - Иваном Белкиным. Посетителей музея ждет и еще один сюрприз - узнаваемое по многим путеводителям здание почтовой станции в селе Выра они увидят в розовом цвете. По словам Виктории Кайковой, долгое время реставраторы не находили ответа на вопрос, какого цвета должны быть стены почтовой станции. В архивах удалось выяснить, что стены станций того времени красились и в голубой, и в желтый, и даже в зеленый цвет. "Помогли эстонские коллеги, которые предоставили архивные выписки о том, что станции действительно были охристого - желтоватого - цвета, но до определенного периода. А с 1840 года стали перекрашиваться в розовый цвет. Так что .Дом станционного смотрителя. решено сделать розовым", - сообщила Виктория Кайкова.

Обновленный музей "Станционного смотрителя" получил и современные инженерные сети. Если до реставрации для отопления музея использовалось восемь печей, в штате были истопники, которые регулярно их топили, то теперь в помещениях музея будет газовое отопление. И вместо выгребных ям построены нормальные туалеты. Кроме того, теперь у музея появилась собственная парковка для легкового транспорта и туристических автобусов. Раньше с этим была проблема.

Планируется, что окончательная передача полностью отреставрированных стен музея состоится в декабре этого года. После чего начнется работа по созданию экспозиций. В 2022 году музею "Дом станционного смотрителя" исполнится 50 лет. Торжественное открытие обновленного музейного комплекса планируется приурочить к этой дате.

Кстати

Музей "Дом станционного смотрителя" открыли в 1972 году. Он является первым музеем литературного героя в России. Музей был воссоздан по повести "Станционный смотритель" Александра Пушкина и архивным документам, сохранившимся в здании Вырской почтовой станции. Согласно документам, в пушкинское время через Вырскую почтовую станцию проходил Белорусский почтовый тракт. Русский классик проезжал эту станцию 13 раз.