Появились кадры из нового проекта создателей "Шерлока" с Теннантом

Появились долгожданные подробности о новом таинственном проекте Стивена Моффата, одного из шоураннеров "Доктора Кто", "Шерлока" и "Дракулы".

Речь идет о 4-серийном мини-сериале "Человек внутри" (Inside man).

Известно, что сюжет будет развиваться вокруг судьбы заключенного американской тюрьмы (Стэнли Туччи), священника (Дэвид Теннант) и женщины, запертой в подвале дома. Жизни этих, казалось бы, не связанных друг с другом персонажей оказываются переплетенными между собой самым удивительным образом.