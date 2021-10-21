В Севастополе на неделю закроют общепит, учреждения культуры и спорта

Девять дней, с 30 октября по 7 ноября, в Севастополе будут нерабочими. При этом власти субъекта федерации решили ввести более жесткие ограничения, чем в Республике Крым - заведения общепита и культурные учреждения будут полностью закрыты для посетителей. Об этом сегодня на заседании городского правительства объявил губернатор Михаил Развожаев.

- Мы перешагнули отметку в 300 заболевших в день, и рост продолжается, - сообщил губернатор. - Надо сделать недельный перерыв, чтобы люди побыли дома, контакты остановились, чтобы это помогло сбить волну и скорость распространения коронавирусной инфекции.

С 30 октября по 7 ноября в Севастополе будет полностью остановлена работа учреждений культуры и спорта, в том числе театров, концертных залов, кино. Заведения общепита смогут работать только навынос. Закроются также салоны красоты и другие объекты из сферы услуг и торговли. И только продуктовые магазины продолжат работать.

Поликлиники с 1 по 3 ноября примут пациентов в обычном режиме, а в остальные дни будут работать только кабинеты неотложной помощи и обслуживать вызовы на дом. Также все нерабочие дни будут открыты пункты вакцинации, в том числе мобильные.

В школах и колледжах объявлены каникулы, студентов вузов переведут на дистанционное обучение. В детских садах откроют дежурные группы для родителей, которые продолжат работать, например, для медиков.

- Режим такой, как был весной 2020 года, - уточнил Развожаев. - После 7 ноября все возвращаются к работе с учетом требований к вакцинации, QR-кодами.