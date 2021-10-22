Указ губернатора города Севастополя от 21 октября 2021 года № 82-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16", от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций 3.1/2.1.0231-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020, от 22.04.2021 № 82-00-04/05-5285-2021, от 26.05.2021 № 82-00-03/05-6673-2021, от 16.06.2021 № 82-00-01/05-7800-2021, от 07.07.2021 № 82-00-04/05-9147-2021, от 16.07.2021 № 82-00-03/05-9824-2021, от 07.09.2021 № 82-00-04/05-14271-2021, от 05.10.2021 № 82-00-03/05-15385-2021, от 07.10.2021 № 82-22-03/05-15568-2021 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте З3 и абзаце третьем пункта 13 слова "или справку, выданную медицинской организацией, о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-2019 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия справки - не более 60 дней с даты выдачи)," исключить.

1.2. Пункт 13 после абзаца третьего дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"- обеспечить проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, и соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина, а также обеспечить проведение проверки медицинских справок, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, предъявляемых посетителем, путем проверки соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в справке, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина, и наличия в справке реквизитов, оригинала печати медицинской организации, подписи должностного лица, выдавшего справку;".

1.3. В абзаце четвертом пункта 12 слова "либо имеющих медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)," исключить.

1.4. Дополнить пунктами 14-18 следующего содержания:

"14. Установить, что в период нерабочих дней с 30.10.2021 по 07.11.2021, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в городе Севастополе:

14.1. Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории которых осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

- обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

- предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах и иных объектах размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в них;

- предприятий, оказывающих услуги общественного питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками;

2) объектов розничной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р;

- объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких предприятий;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

6) массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

7) медицинских организаций для оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

8) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в иных местах массового посещения гражданами, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

9) культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

10) кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирков.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

14.2. Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях государственных органов власти города Севастополя и государственных учреждений города Севастополя (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Севастополя), за исключением государственных услуг:

- по государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации брака назначена в период с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. и ее невозможно перенести на иную дату. Государственная регистрация брака в указанный период проводится с количеством участников до 10 человек, включая сотрудников органа ЗАГС, и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

- по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.;

- по государственной регистрации рождения;

- по государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на девять календарных дней.

15. Ограничения, установленные в пункте 14, не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории города Севастополя. При этом федеральным органам государственной власти, осуществляющим функции и полномочия их учредителей, рекомендуется принять решения, аналогичные решениям, указанным в пункте 14 настоящего Указа.

16. Департаменту здравоохранения города Севастополя в нерабочие дни с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. обеспечить:

- работу в штатном режиме учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, а также проведение вакцинации населения против COVID-2019 во всех пунктах вакцинации (в учреждениях, мобильных пунктах);

- с 30 октября 2021 г. по 3 ноября 2021 г. - предоставление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населению в соответствии с режимом работы учреждений;

- с 4 ноября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. - работу службы неотложной помощи (кабинетов и выездов на дом) во всех поликлиниках.

17. Департаменту образования и науки города Севастополя обеспечить для детей, чьи родители работают в период с 1 ноября 2021 г. по 3 ноября 2021 г., работу дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях города Севастополя (по заявлениям родителей).

18. Департаменту культуры города Севастополя приостановить работу подведомственных организаций культуры в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г.".

1.5. Пункты 14-21 считать пунктами 19-26 соответственно.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







