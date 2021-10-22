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22.10.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Mazda завершит производство одного кроссовера до конца 2021 года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

В конце 2021 года ассортимент японского автомобильного бренда станет беднее на одну модель: с конвейера снимут компактный кроссовер CX-3, который просуществовал лишь в одном поколении.

Фото: Предоставлено компанией Mazda
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Mazda CX-3 дебютировал в 2014 году на осеннем автосалоне в Лос-Анджелесе, а в 2015-м начал появляться у дилеров. Модель была воспринята в целом положительно, предложив альтернативу стремительно теряющей популярность Mazda2. Однако в 2020 году CX-3 покинула рынок США, а до конца 2021-го, пишет Motor.es, попрощается и с европейским - конец производства намечен на декабрь.

Недавно Mazda рассказала о новых кроссоверах CX с индексами от 60 до 90 в зависимости от рынка. Две буквы и две цифры - в такой номенклатуре просто нет места CX-3. Однако это было бы просто предположением, если бы польский журнал Autocatalog не привёл слова Шимона Солтисика, PR-менеджера Mazda Motor Poland, который подтвердил догадки: "Мы заканчиваем приём заказов на Mazda CX-3, последние автомобили для Европы сойдут с конвейера в декабре".

В Европе Mazda CX-3 предлагался с дизелем Skyactiv-D 1.8 мощностью 115 л.с. и бензиновым Skyactiv-G 2.0 мощностью 121 или 150 лошадиных сил. Цены на модель начинаются от 21 390 евро (1.77 млн рублей).

Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda