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22.10.2021 18:41
Рубрика: Происшествия

После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства

Текст: Антон Валагин (Рязань)

Рязанский губернатор Николай Любимов обратится в МЧС и Ростехнадзор с предложением провести внеплановые проверки опасных производств в регионе после взрыва на пороховом заводе в поселке Лесной, унесшем жизни 17 человек.

Фото: ТАСС
Момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

- Это вопиющий случай, и необходимо сделать все возможное, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Как на опасных производствах, так и на тех, которые по классу опасности ниже, но могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, - цитирует губернатора его пресс-служба.

Напомним, утром 22 октября на предприятии "Эластик" взорвался цех для хранения пороха. Помещение было полностью уничтожено, возник пожар. Поиск тел погибших продолжался до вечера. 16 рабочих скончались на месте происшествия, один умер в больнице от ожогов, не совместимых с жизнью.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности на опасных объектах. 25 октября в Рязанской области объявлено днем траура, отменены развлекательные мероприятия. Семьи погибших получат из регионального фонда по миллиону рублей. Власти пообещали им всяческую помощь.

- Все вопросы, которые возникают и будут возникать у людей, должны быть разрешены, - заявил Любимов.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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