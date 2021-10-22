После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства

Рязанский губернатор Николай Любимов обратится в МЧС и Ростехнадзор с предложением провести внеплановые проверки опасных производств в регионе после взрыва на пороховом заводе в поселке Лесной, унесшем жизни 17 человек.

- Это вопиющий случай, и необходимо сделать все возможное, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Как на опасных производствах, так и на тех, которые по классу опасности ниже, но могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, - цитирует губернатора его пресс-служба.

Напомним, утром 22 октября на предприятии "Эластик" взорвался цех для хранения пороха. Помещение было полностью уничтожено, возник пожар. Поиск тел погибших продолжался до вечера. 16 рабочих скончались на месте происшествия, один умер в больнице от ожогов, не совместимых с жизнью.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности на опасных объектах. 25 октября в Рязанской области объявлено днем траура, отменены развлекательные мероприятия. Семьи погибших получат из регионального фонда по миллиону рублей. Власти пообещали им всяческую помощь.

- Все вопросы, которые возникают и будут возникать у людей, должны быть разрешены, - заявил Любимов.