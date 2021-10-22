Найдено тело 17-го погибшего при взрыве на рязанском заводе

На территории завода "Пластик" в Рязанской области, где утром 22 октября взорвался пороховой склад, найдено тело пропавшего рабочего, пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона. Таким образом число жертв аварии возросло до 17 человек.

Напомним, взрыв на производстве взрывчатых веществ прогремел в 8.20. Яркая вспышка сменилась облаком дыма, пронизанным языками пламени. Момент взрыва попал в поле зрения видеорегистратора подъехавшего к заводу грузовика.

Здание хранилища полностью разрушено. В момент взрыва там находилась бригада из 17 человек. Первоначально власти сообщили о семи погибших, одном пострадавшем (мужчину госпитализировали в критическом состоянии с ожогами более 80 процентов поверхности тела) и девяти пропавших.

Потушив пожар, спасатели приступили к разбору завалов и вскоре нашли тела еще восьми рабочих. К середине дня скончался выживший при взрыве - вертолетом санавиации его доставили в областную больницу Рязани, медики сделали, что могли, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Наконец, сейчас нашли последнего члена бригады.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 25 октября в Рязанской области объявлен днем траура. Семьи погибших получат от региональных властей по миллиону рублей.