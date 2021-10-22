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22.10.2021 18:23
Рубрика: Происшествия

Найдено тело 17-го погибшего при взрыве на рязанском заводе

Текст: Антон Валагин (Рязань)

На территории завода "Пластик" в Рязанской области, где утром 22 октября взорвался пороховой склад, найдено тело пропавшего рабочего, пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона. Таким образом число жертв аварии возросло до 17 человек.

Фото: ТАСС
Девушка погибшего при взрыве на рязанском заводе рассказала о трагедии

Напомним, взрыв на производстве взрывчатых веществ прогремел в 8.20. Яркая вспышка сменилась облаком дыма, пронизанным языками пламени. Момент взрыва попал в поле зрения видеорегистратора подъехавшего к заводу грузовика.

Здание хранилища полностью разрушено. В момент взрыва там находилась бригада из 17 человек. Первоначально власти сообщили о семи погибших, одном пострадавшем (мужчину госпитализировали в критическом состоянии с ожогами более 80 процентов поверхности тела) и девяти пропавших.

Потушив пожар, спасатели приступили к разбору завалов и вскоре нашли тела еще восьми рабочих. К середине дня скончался выживший при взрыве - вертолетом санавиации его доставили в областную больницу Рязани, медики сделали, что могли, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Наконец, сейчас нашли последнего члена бригады.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 25 октября в Рязанской области объявлен днем траура. Семьи погибших получат от региональных властей по миллиону рублей.

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