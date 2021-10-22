В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе

В рязанском поселке Лесной введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва на местном предприятии по производству боеприпасов.

- Режим ЧС введен с 22 октября до особого распоряжения, - сообщили в администрации Шиловского района

Напомним, произошедший утром в пятницу взрыв на заводе "Эластик" унес жизни 17 работников предприятия. 25 октября в Рязанской области объявлен днем траура по погибшим, их семьи получат по миллиону рублей из регионального фонда.

Возбуждено уголовное дело о нарушении норм промышленной безопасности, расследовать его будут криминалисты из центрального аппарата СКР.