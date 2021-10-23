Работавшая с Болдуином съемочная группа была недовольна условиями труда

Три выстрела до рокового

Источники сообщили, что на площадке "Ржавчины" не соблюдались элементарные стандарты отраслевых протоколов безопасности, включая осмотр оружия. Они сказали, что по крайней мере один из операторов на прошлых выходных пожаловался продюсеру на проблемы с безопасностью на съемочной площадке. Он сообщил, что на ранчо Бонанза-Крик, расположенном недалеко от города Санта-Фе, в прошлую субботу уже раздались два случайных выстрела.

Их произвел дублер Болдуина после того, как ему сказали, что пистолет "холодный". Этот жаргонный термин применяется для оружия, у которого нет боеприпасов, в том числе холостых. "Должно было быть расследование случившегося, однако этого не произошло, - сказал газете один из источников. - Однако у нас не было никаких встреч на предмет безопасности. Не было никаких гарантий, что это больше не повторится. Все, что они (продюсеры) хотели делать, это спешить, спешить, спешить".

Болдуин стрелял у церкви

Между тем, стало известно, как развивались события в тот роковой день, когда погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс.

Трагедия произошла 21 октября во время съемок перестрелки, которая, по сюжету, должна была произойти у церкви. Персонаж Болдуина должен был открыть огонь, покинув церковь. Это был 12-й день из запланированных трехнедельных съемок на ранчо.

По словам источника, актер готовился к съемкам сцены, в которой он вынимает пистолет из кобуры. Команда кинематографистов, включая Хатчинс, выстраивала ракурсы и приготовилась наблюдать за съемкой на расстоянии через монитор. Второй оператор сидел на тележке с монитором, проверяя возможные ракурсы. Хатчинс также смотрела на монитор через плечо оператора, как и режиссер фильма Джоэл Соуза, который сидел на корточках позади нее.

Болдуин вынул пистолет из кобуры во время первого дубля без происшествий, но во второй раз, когда он повторил действие, пуля, выпущенная им, неожиданно полетела в сторону двух операторов и режиссера. Пуля просвистела рядом со вторым оператором, но попала по касательной в Хатчинс, а затем в плечо Соузы. Хатчинс упала на землю, а члены съемочной группы надавили на ее рану, пытаясь остановить кровотечение. На место трагедии были вызваны бригады медиков.

Уроженка Киева умерла от кровопотери после того, как ее перевезли на вертолете в больницу университета Нью-Мексико. 48-летний режиссер ленты Джоэль Соуз был доставлен на машине скорой помощи в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе. Его жизни ничего не угрожает. Производство фильма приостановлено на неопределенный срок.

Долгий путь к ранчо

Один из членов съемочной группы рассказал The Times, что пыльная площадка на ранчо Бонанза-Крик используется для съемок голливудских лент уже более 60 лет. Съемки "Ржавчины" проходили на фоне специально построенной декорации с бревенчатыми домиками, настоящей деревянной церковью и пустынным пейзажем в предгорьях северного Нью-Мексико.

Съемки начались 6 октября, и всем, кто работал с Болдуином, пообещали оплатить номера в отелях в Санта-Фе. Однако этого не произошло.

Продюсеры сказали членам съемочной группы, что они должны будут каждый день совершать 80-километровую поездку из Альбукерке, а не ночевать в соседнем Санта-Фе. Это раздражало членов съемочной группы, опасавшихся, что они могут попасть в аварию, проведя на съемочной площадке от 12 до 13 часов.

Галина Хатчинс выступала за более безопасные условия труда для своей команды, сильно расстроившись, когда площадку в знак протеста покинули несколько членов съемочной группы. "Она сказала: "Я чувствую, что теряю своих лучших друзей", - говорит один из источников. Те, кто покинул площадку, были членами Международного альянса работников театральной сцены (IATSE). Съемка в роковой день началась только через шесть часов после их ухода с площадки.

Болдуин сотрудничает со следствием

В пятницу Болдуин заявил, что он "полностью сотрудничает со следствием" в части расследования инцидента. "Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего выдающегося коллеги", - написал Болдуин в Twitter. Голливудский актер, сценарист и продюсер сообщил, что поддерживает связь с мужем Хатчинс Мэтью, от которого у нее родился маленький сын. "Я предложил свою поддержку ему и его семье", - сказал Болдуин.

Офис шерифа Санта-Фе заявил, что в связи с трагическим происшествием не было предъявлено никаких обвинений. Детективы продолжают опрашивать свидетелей. По словам пресс-секретаря Болдуина Хуана Риоса, которого цитирует The Guardian, 63-летний актер добровольно пришел в офис шерифа округа Санта-Фе и поговорил со следователями.

Как сообщила газета Santa Fe New Mexican, Болдуин после беседы со следователями был замечен на стоянке возле здания офиса шерифа, он разговаривал по телефону и был явно шокирован.

Как уточняет Fox News, многие пользователи в соцсетях припоминают актеру его твит 2017 года, в котором он спрашивает, "каково это - неправомерно убить кого-то".