Члены съемочной группы "Ржавчины" рассказали подробности о роковом выстреле

"Мы репетируем?" - спросила врач Черлин Шефер, услышав неожиданный громкий выстрел на съемочной площадке, сообщает Wall Street Journal. Затем Шефер услышала, как кто-то крикнул, что нужна срочная медицинская помощь, и бросилась к той части площадки, где проходила репетиция. Там она обнаружила раненую 42-летнюю Хатчинс. Шефер приказала членам съемочной группы позвонить в службу 911, оказывая пострадавшей помощь в ожидании медиков. Хатчинс была доставлена в больницу в Альбукерке, где скончалась от кровопотери, не приходя в сознание. Медикам Шефер сообщила, что "что-то выстрелило из пистолета", рассказывая о причинах инцидента.

Серж Светной, главный электрик фильма "Ржавчина", написал эмоциональный пост в Facebook о смерти Галины Хатчинс. В ее гибели он обвинил "человека, который должен был проверить оружие на площадке, но не сделал этого, человека, который должен был объявить, что на съемках есть заряженное боевыми патронами оружие, но этого не сделал этого, человека, который должен был проверить это оружие перед тем, как принести его на съемочную площадку, но не сделал этого".

По словам Светного, Хатчинс умерла в результате "халатности и непрофессионализма". "Чтобы сэкономить на съемках, вы иногда нанимаете людей, не имеющих полной квалификации для сложной и опасной работы, и рискуете жизнями близких людей, а также своей жизнью, - написал Светной, обращаясь к продюсерам ленты. - Я понимаю, что вы всегда боретесь за бюджет, но вы не можете этого допустить". "Да, я стоял плечом к плечу с Галиной во время этого рокового выстрела, унесшего ее жизнь и ранившего режиссера Джоэля Соуза, - добавил Светной, которого цитирует Fox News. - Я держал ее на руках, пока она умирала".

Согласно отчету офиса шерифа округа Санта-Фе, трагический выстрел произошел после того, как помощник режиссера Дэвид Холлс непреднамеренно дал Алеку Болдуину настоящий заряженный пистолет. В нем должны были быть холостые патроны. Пистолет, по предварительным данным, не был проверен ни Холлсом, который отвечал за безопасность на съемочной площадке, ни новичком-оружейником на съемках фильма 24-летней Ханной Гутьеррес Рид, ни самим Болдуином.

Болдуин репетировал сцену, в которой он должен был вытащить пистолет, сидя на церковной скамье, и направить оружие в камеру. Холлс передал оружие актеру и крикнул "Ствол холодный", что означало, что пистолет можно было безопасно использовать в сцене. Следствие заявило, что Хатчинс была убита тем же сквозным выстрелом, которым был ранен режиссер "Ржавчины" Джоэл Соуза.

В электронном письме членам съемочной группы продюсерская компания сообщила, что производство фильма приостанавливается, но назвала это "скорее паузой, чем концом".

Отметим, что стрельба со смертельным исходом произошла после того, как несколько членов съемочной группы из технического состава, а также второй оператор покинули площадку из-за жалоб на "невыносимые" условия работы. Их заменили местными жителями, не имеющими опыта работы в кино. Ранее, по крайней мере, дважды на съемочной площадке произошла случайная стрельба из того же рокового пистолета, хотя в этих случаях никто не пострадал. Однако расследования инцидентов не проводились, о них продюсеры ленты, включая Болдуина, предпочли умолчать.

Стало известно, что многие голливудские компании прекращают отношения с Алеком Болдуином: по мнению экспертов, актер должен нести персональную вину за происшедшее как актер и продюсер "Ржавчины". Тем временем, некоторые законодатели в США хотят запретить стрельбу из огнестрельного оружия на съемочной площадке после этого трагического инцидента.

Актер Рэй Лиотта сказал Associated Press, что он был шокирован происшедшим, отметив, что во время съемок специально обученные сотрудники обычно очень тщательно проверяют оружие. "Они всегда, насколько я знаю, тщательно проверяют его, чтобы актеры могли это видеть, - сказал Лиотта. - Они делают это с продюсером".