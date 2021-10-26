Фото: братья Андреасян объявили о запуске сразу нескольких проектов

Студия World & Media и "Кинокомпания братьев Андреасян" заявили о завершающем этапе производства фильма "Эластико: Двенадцатый игрок" (первый "Эластико" от создателей серии "Решала" вышел в 2016 году). Съемки картины проходили в Москве, Улан-Удэ и на Байкале. Режиссер и исполнитель главной роли - Дмитрий Власкин. В первом фильме главный герой Матвей прилагает усилия для того, чтобы вырваться из Улан-Удэ, играть за столичный клуб и осесть в Москве. В продолжении он возвращается в родной город и помогает младшему брату бывшей девушки выпутаться из проблем криминального характера.

Фото: Предоставлено пресс-лужбой проекта

В это же время плодовитая кинокомпания начала съемки сериала "Здравствуйте, я ваша смерть". Создатели хотят показать "жизнь россиян глазами смерти" - главный герой Павел (Михаил Тарабукин, "Универ. Старики", "#СеняФедя") после смерти стал её вестником, который извещает людей о предстоящей кончине. Зная о скорой смерти, люди могут попытаться исправить свои ошибки.

Фото: Предоставлено пресс-лужбой проекта

Также продуктивные братья ранее анонсировали фильм о посадке на кукурузное поле в 2019 году лайнера "Уральских авиалиний", а после успеха сериала "Чикатило" планируют снять полнометражную адаптацию книги одной из жертв "скопинского маньяка". Ещё в производстве Сарика Андреясяна находится многосерийный эротический триллер "Рынок шкур" с Павлом Прилучным. Также братья экранизируют бестселлер Наринэ Абгарян "Манюня" о дружбе двух семей разных национальностей.