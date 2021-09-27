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Фото: Сарик Андреасян снимает эротический триллер с Павлом Прилучным

Новости
    27.09.2021, 21:17
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Предоставлено пресс-службой фильма Фото: Предоставлено пресс-службой фильма
Фото: Предоставлено пресс-службой фильма

Сарик Андреасян ("Тот ещё Карлосон!", "Землетрясение", "Непрощённый", "Чикатило") приступил к съёмкам нового проекта.

Фото: Михаил Рыжов/Кинокомпания "Вера"
Что в кино: "Иван Денисович", Герман, российский призер Канн, "Молоко"

Как обычно у этого постановщика, мало явно никому не покажется: это будет ни много ни мало многосерийный эротический триллер. Называется "Рынок шкур".

Главную роль - "бизнесмена" Александра Шмидта по прозвищу Мэджик, предлагающего богатым клиентам широкий ассортимент секс-услуг, сыграет Павел Прилучный ("На игре", "Мажор", "Девятаев", "Соври мне правду").

Также в ролях: Полина Максимова, Владимир Сычев, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Олег Каменщиков, Никита Кологривый, Лиза Моряк, Михаил Горевой, Анна Чурина, Михаил Богдасаров и другие.

Сценарист - Алексей Гравицкий, работавший с Андреасяном над "Землетрясением", "Непрощённым" и "Чикатило", а также писавший для российского сериала "Великая" с Юлией Снигирь.

Фото: Предоставлено пресс-службой фильма

Продюсеры - Сарик и Гевонд Андреасяны.

Фото: Предоставлено пресс-службой фильма

Премьера намечена на следующий год.

Фото: Предоставлено пресс-службой фильма

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