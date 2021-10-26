Hyundai приостановит выпуск автомобилей на заводе в России

Концерн Hyundai намерен приостановить производство автомобилей на предприятии в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября. Заработная плата сотрудникам при этом сохраняется.

Об этом сообщает агентство "Прайм". Связана приостановка производства с решением властей объявить нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.

Напомним, по итогам трех кварталов 2021 года петербургский завод Hyundai выпустил 178 300 автомобилей, это на 20 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. В третьем квартале здесь было запущено производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta.

Ранее основные отечественные автопроизводители - ГАЗ, АвтоВАЗ и КамАЗ - заявили о том, что не планируют приостанавливать выпуск автомобилей в нерабочие дни, поскольку являются системообразующими предприятиями, а большинство их сотрудников вакцинированы от коронавируса.

На днях в АвтоВАЗе сообщили также о том, что компания смогла частично уменьшить зависимость от дефицитных электронных компонентов, поэтому о приостановке речи не идет.