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26.10.2021 14:12
Рубрика: Российский автопром

Hyundai приостановит выпуск автомобилей на заводе в России

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Концерн Hyundai намерен приостановить производство автомобилей на предприятии в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября. Заработная плата сотрудникам при этом сохраняется.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Об этом сообщает агентство "Прайм". Связана приостановка производства с решением властей объявить нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.

Напомним, по итогам трех кварталов 2021 года петербургский завод Hyundai выпустил 178 300 автомобилей, это на 20 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. В третьем квартале здесь было запущено производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta.

Ранее основные отечественные автопроизводители - ГАЗ, АвтоВАЗ и КамАЗ - заявили о том, что не планируют приостанавливать выпуск автомобилей в нерабочие дни, поскольку являются системообразующими предприятиями, а большинство их сотрудников вакцинированы от коронавируса.

На днях в АвтоВАЗе сообщили также о том, что компания смогла частично уменьшить зависимость от дефицитных электронных компонентов, поэтому о приостановке речи не идет.

#Hyundai