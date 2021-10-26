Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году

С нового года увеличится число россиян, получающих сельскую надбавку к пенсии. Право на нее теперь будет у всех тружеников села независимо от места проживания. Тем, кто ранее потерял надбавку из-за переезда в город, ее вернут в беззаявительном порядке. Об этом "Российской газете" рассказали в Пенсионном фонде.

В ведомстве уточнили, что сегодня надбавку получают более 900 тысяч пенсионеров. Она устанавливается при соблюдении трех условий: если человек не менее 30 лет отработал в сельской местности, там же проживает и у него нет оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего сельским жителям право на повышенную пенсию, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства. Например, она полагается вышедшим на пенсию агрономам, трактористам, ветеринарам или пчеловодам. Всего в списке свыше 500 должностей и профессий. Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности, обратили внимание в ПФР.

Размер сельской надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, или 1511 рублей 12 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, - 755 рублей 56 копеек в месяц, так как у них фиксированная выплата к пенсии - 3022 рубля 24 копейки. После индексации в 2022 году фиксированной выплаты увеличится и размер надбавки.

С января 2020 года сельская надбавка устанавливается по заявлению. Пенсионер может обратиться за ней через клиентскую службу ПФР, в которую потребуется представить документы, подтверждающие стаж работы в сельской местности. В пенсию ее включат с первого числа следующего месяца после обращения.

Помимо сельской надбавки к пенсии в России существуют и другие. Так, например, после достижения 80 лет пенсионеру выплачивается фиксированная выплата к страховой пенсии в двойном размере - то есть не 6, а 12 с лишним тысяч рублей. Выплата пересчитывается автоматически, обращаться за ней не требуется. Граждане, которые отработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к ним, получают северные надбавки к пенсии. На доплату может рассчитывать также пенсионер, на иждивении которого находятся нетрудоспособные родственники. За одного такого родственника выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ежемесячная выплата к пенсии начисляется также ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, узникам фашизма, Героям России и СССР.

Надбавку за сельский стаж вернут тем, кто ее потерял

Помимо этого около 6,2 млн неработающих пенсионеров получают социальную доплату к пенсии: она может выплачиваться из федерального бюджета (если пенсия ниже федерального прожиточного минимума для пенсионеров) и регионального, если в регионе прожиточный минимум выше федерального. При этом средний размер пенсии по старости в России в этом году составляет 17,5 тысячи рублей, в следующем - увеличится до 18 521 рубля, ожидается, что в 2023 году пенсионеры в среднем будут получать 19,3 тысячи рублей, а в 2024 году пенсия по старости превысит 20 тысяч рублей.

Право на повышенную пенсию дает 30-летняя работа на селе.