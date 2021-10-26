Вильфанд предупредил об экстремальных морозах предстоящей зимой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал интервью "СОЮЗу". Он рассказал, какая температура ожидается зимой в Союзном государстве.

Роман Вильфанд: На зимний период температурный фон по Союзному государству, по крайней мере, в европейской части России, будет около нормы или несколько выше ее. Но это, повторюсь, среднее значение. В прогнозах есть такой параметр, как индекс циркуляции (индекс циркуляции - значение, характеризующее интенсивность или другие особенности циркуляции атмосферы над всем полушарием Земли или над ее частью. - Прим. ред.). Эти индексы неоднородны, у них есть положительные и отрицательные фазы. Это говорит о том, что режим температуры будет неоднородным. А это, в свою очередь, означает, что могут быть частые оттепели (есть повышенная вероятность). Есть большая вероятность и значительных похолоданий с температурой (для Москвы и сопредельных областей) от минус 20 до минус 25 градусов.

Продолжая тему точности прогнозирования погоды, скажите, как на этом сказывается сотрудничество метеорологов России и Беларуси. Какие области этого сотрудничества требуют особого внимания и развития?

Роман Вильфанд: За последние годы существенно повысилось качество прогнозов погоды в Союзном государстве. Это связано с тем, что в России развивается модель мезомасштабной циркуляции атмосферы, которая называется COSMO. Результатом, кстати, стал тот факт, что прогноз осадков стал гораздо лучше, чем в рамках любых других прогнозов. В Беларуси развивается модель, которая носит название WRF. Объединение выходной продукции этих моделей, которые, конечно, несколько различаются по своим особенностям, дает очень хорошие результаты.

Полный текст интервью читайте на сайте утром 27 октября.