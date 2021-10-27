Hyundai Tucson и Toyota Yaris Cross стали отличниками краш-тестов

Организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов пяти моделей, в числе которых два кроссовера и электрокар Hyundai, Toyota Yaris Cross и электрический Ford Mustang-E. Четыре звезды получил только один участник, остальные удостоились максимальных пяти звёзд.

"Хорошистом" стал "паркетник" Hyundai Bayon, который на деле представляет собой i20, но с оригинальным дизайном и увеличенным дорожным просветом. В тесте принял участие Bayon с турбированным литровым мотором на 100 сил.

Защита водителя и взрослого пассажира была оценена на 76%: низкой (в градации Euro NCAP это три балла из пяти возможных) оказалась защита туловища водителя и его левой голени при встрече с деформируемым движущимся барьером. Двойку поставили за защиту заднего пассажира при столкновении без перекрытия, у которого также при аварии пострадает туловище. Защита пассажиров-детей от 6 до 10 лет - 82%: слабым местом оказалась защита туловища при имитации удара о барьер боком. Для пешеходов самыми опасными участками оказались стойки лобового стекла (76%), работа систем безопасности оценена на 67%.

Hyundai Tucson нового поколения выступил на пять звёзд. Защита водителя и взрослых пассажиров - 86%, пассажиров-детей - 87%, работа систем безопасности 70%, а вот пешеходам при встрече с Tucson повезёт мало (уровень защиты - 66%, что меньше, чем у Bayon): наиболее травмоопасными для них являются кромка капота и стойки лобового стекла.

Ещё ниже уровень защиты пешеходов оказался у электрического Hyundai Ioniq 5 - 63%, слабые места - те же, что у Tucson. Зато модель блеснула устройствами помощи и предотвращения столкновений - 88%. Защита водителя и взрослых пассажиров - 88%, пассажиров-детей - 86%.

Водитель Toyota Yaris Cross при фронтальном столкновении с деформируемым барьером с частичным перекрытием с большой долей вероятности окажется в больнице с травмами области от шеи до пояса, также в зоне риска находится правая нога и бедро левой. У пассажира может пострадать левая нога. Общий показатель - 86%. Защита пассажира-ребёнка - 84%, пешехода - 78%, работа ассистентов - 81%.

Самым безопасным для взрослых при ДТП оказался Ford Mustang-E, набравший 92%. Защита пассажира-ребёнка - 86%. Аэродинамика служит для пешеходов плохую службу, влияя на показатель безопасности: у "Мустанга" он составил 69%. Электронные помощники наработали на 82%.