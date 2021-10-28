Захарова: В охваченном беспорядками Судане находится около 300 россиян

В Судане, где военные накануне отстранили от власти гражданское правительство, в связи с чем в стране начались беспорядки, находятся около трехсот наших соотечественников. Однако точное их число назвать невозможно, поскольку далеко не все встают на консульский учет или как-то дают о себе знать. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Согласно нашей статистике, речь идет о нескольких сотнях российских граждан. Примерно 300 человек", - подтвердила дипломат. По ее словам, посольство РФ находится на связи с гражданами, "в том числе и для того, чтобы поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации".

Напомним, в ночь на 25 октября суданская армия отстранила гражданское правительство от власти, объявив в стране чрезвычайное положение, министров главе с премьером Абдаллой Хамдуком отправили под арест (включая домашний), на улицы Хартума вошла бронетехника, въезды в город и международный аэропорт были заблокированы.