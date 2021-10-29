Анна Кузнецова: Радуемся за Людмилу Киселеву и возвращенную ей дочку

"Радуемся за Люду и ее дочку", - заявила "РГ" заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, комментируя резонансную ситуацию в Омске.

В пятницу, 29 октября, Центральный районный суд решил судьбу семимесячной Мирославы Киселевой. За право ее воспитывать долгое время боролась ее мама - сирота Людмила Киселева. В итоге судья решила, что они могут жить вместе, как того и добивались "Российская газета" и Анна Кузнецова, к которой "РГ" обратилась за помощью. Кузнецова, тогда еще в роли уполномоченного по правам ребенка, во время визита в Омск встретилась с Людмилой Киселевой и взяла ситуацию на контроль.

- Когда речь идет о разлучении матери и ребенка - это всегда крайне болезненно, а, значит, требует максимального внимания - не только профессионального, но и душевного. Сейчас радуемся за Люду и ее дочку. О том, что органы опеки разлучили мать-сироту и ребенка, мы узнали из социальных сетей, а после приезда в регион встретились со всеми участниками этой истории. Органы опеки приводили свои доводы, у них была своя позиция, у общественников - своя. А когда ситуация неоднозначная, найти решение непросто. Но если бы мы спросили у Мирославы, с кем она хочет жить, ответ, думаю, был бы однозначный.

Да, все говорило о том, что решение будет не просто - отобрать или оставить ребенка с мамой, а гораздо сложнее, но его-то и удалось найти. Мы обратились к губернатору, в региональную прокуратуру, в дом ребенка. Тогда было принято решение, что мама и дочка будут жить вместе, но в сопровождении специалистов, до решения суда. И теперь судом принято окончательное решение, что мама и дочка будут жить вместе, семью сохранили, - прокомментировала "РГ" Анна Кузнецова.

По ее словам, органами опеки вовремя не было найдено нужного решения, в связи с чем "семья была на грани…"

- Мы не раз говорили о необходимости реформировании органов опеки и попечительства, работа в профильном ведомстве уже ведется, главное - не затягивать. От этого зависят жизни и судьбы тысячи семей, - подчеркнула заместитель председателя Госдумы.

Комментарий Анны Кузнецовой подготовила Татьяна Владыкина