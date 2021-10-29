В Омске суд вернул сироте Киселевой дочь Мирославу

В пятницу, 29 октября, Центральный районный суд решил судьбу семимесячной Мирославы Киселевой. За право воспитывать малышку долго и отчаянно боролась ее мама - сирота Людмила Киселева.

По решению Центрального районного суда города Омска Мирославу вернули матери.

- Бюджетному учреждению "Специализированный дом ребенка" в удовлетворении исковых требований отказать, - сообщила судья Оксана Мезенцева.

Суд обязал Департамент образования города Омска на протяжении полугода осуществлять контроль за семьей Киселевых и оказывать им помощь и поддержку.

Ранее в деле был объявлен перерыв - суд назначил Людмиле принудительную психиатрическую экспертизу. Чиновники настаивали на том, что у нее имеется заболевание, мешающее воспитывать ребенка. А саму Людмилу вместе с Мирославой на два месяца разместили в социальной гостинице, где им выделили отдельную комнату с детской кроваткой и вещами первой необходимости.

Выводы психиатрической экспертизы оказались положительными. У Людмилы не имеется заболеваний, препятствующих воспитанию ребенка. А психологи и педагоги Центра социальной помощи семье и детям пояснили суду, что за два месяца она зарекомендовала себя как прекрасная мать, овладевшая всеми навыками по уходу за ребенком.

Специалисты Центра рассказали, что неоднократно организовывали для своих подопечных так называемые "тихие дни". Люда оставалась с дочкой одна, водила ее на прием к педиатру, готовила для нее, купала, укладывала спать. И отлично справлялась.

- Людмила воспринимает Мирославу как часть себя, что является естественным для матери. Между матерью и дочерью сформировалась сильная эмоциональная привязанность. Людмиле полностью можно доверить ребенка. Мы не видим абсолютно никаких препятствий для их совместного проживания, - констатировали эксперты.

- Меня научили, как правильно заниматься с Мирославой, как делать ей массаж, как вводить прикорм, и всему самому необходимому, - сообщила суду Людмила. - Я чувствую себя уверенно и готова сама воспитывать дочку.

Однако представители Дома ребенка по-прежнему настаивали на том, что Киселева не готова быть матерью.

- Ей необходимо еще время, как минимум ограничение в родительских правах на полгода. Чтобы мы посмотрели, например, сможет ли она самостоятельно оплачивать коммуналку, - заявила в суде представитель учреждения.

Однако судья Оксана Мезенцева, подробно изучив все материалы дела, посчитала, что Людмила Киселева сможет воспитывать Мирославу сама.

Напомним, Люда Киселева воспитывалась в доме-интернате. В помощь от государства 23-летней выпускнице досталась профессия швеи и просторная однокомнатная квартира с балконом в новом микрорайоне Амур-2. Однако сироту вместе с квартирой быстро "прибрала к рукам" предприимчивая омичка. Девушка работала на нее без выходных за "авансы" в 200-300 рублей и еду. В результате осталась вместе с новорожденной дочкой без средств к существованию

Фото: Наталья Граф/ РГ

В отчаянии Люда попросила на месяц устроить Мирославу в Доме ребенка - чтобы решить бытовые проблемы. За это время она пыталась обустроить свою жизнь как могла. Оформила на малышку все документы. Собирала детские вещи по объявлениям и благотворительным организациям. Нашла кроватку, ванночку, пеленки, коляску.

Однако ребенка Киселевой не вернули. Комиссия из представителей управления опеки и попечительства Департамента образования города Омска, социального центра "Рябинушка", ПДН ОП№11 УМВД России по городу Омску и Дома ребенка установила, что у сироты в квартире нет холодильника, шкафа и некоторых детских вещей, зато имеются долги за коммунальные услуги.

При этом никто из специалистов не предложил сироте и выпускнице детдома, попавшей в беду, никакой помощи и поддержки. Вместо этого чиновники решили лишить ее родительских прав.

На защиту Люды встала армия многодетных мам во главе с руководителем общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Алесей Григорьевой. Неравнодушные омички привели в порядок квартиру, оплатили "коммуналку" и приготовили все необходимое для возвращения малышки домой. Но чиновники иск так и не отозвали.

Вместе с Людой Киселевой "РГ" обратилась за помощью к уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, пообещавшей взять ситуацию под личный контроль. Прокуратура провела проверку и подтвердила, что процедура лишения омички родительских прав была инициирована преждевременно. В ведомстве отметили, что сироте, попавшей в сложную жизненную ситуацию, действительно не было оказано никакой помощи. В частности, не были должным образом организованы работы по профилактике семейного неблагополучия, направленной на сохранение родственных связей с ребенком.

После общественного резонанса исковые требования были изменены. Представители Дома ребенка посчитали, что Люда не способна к самообслуживанию и не готова быть матерью, и попросили ограничить ее в родительских правах.

Но теперь Людмила будет воспитывать свою дочку сама. Маленькая Мирослава вернется домой уже сегодня.