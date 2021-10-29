Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом

На 42-летнего актера Джейсона Момоа, кхала Дрого из "Игры престолов", обрушилась новая напасть: его тест на коронавирус показал положительный результат.

При этом ранее, напомним, артист признался, что "стареет", поэтому получил на съемках продолжения блокбастера "Аквамен" множество травм, и работа дается ему с некоторыми сложностями.

В итоге, как передает The Sun со ссылкой на инсайдеров, съемки кинокомикса пришлось приостановить, ведь исполнитель главной роли ушел на самоизоляцию. "Но безопасность прежде всего", - подчеркнул источник. Даже с учетом напряженного графика производства.

Первый "Аквамен", постановкой которой занимался Джеймс "Пила" Ван, вышел в 2018-м и взял отличную кассу - почти 1 150 000 000 долларов, при бюджете в 160. Сиквелом занимается также Ван. Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Хёрд, несмотря на петиции с призывов отстранить "ведьму", к главной женской роли тоже вернулась - играет она владичицу морскую.

Премьера намечена на декабрь 2022-го.