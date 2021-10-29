Звезда "Дряни", Фиона Шоу и Райан Рейнольдс снимутся в фильме Красински

Британские актрисы Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь") и Фиона Шоу (франшиза о Гарри Поттере, "Гиппопотам" , "Колетт", "Убивая Еву") снимутся в комедийном фэнтези американского режиссера Джона Красински (американский "Офис", "Конь БоДжек", дилогия "Тихое место"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Также известно, что к актерскому составу уже присоединился канадец Райан Рейнольдс ("Дэдпул", "Главный герой").

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Начало съемок запланировано на лето 2022 года, а премьера намечена на 17 ноября 2023-го.