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Звезда "Дряни", Фиона Шоу и Райан Рейнольдс снимутся в фильме Красински

Новости
    29.10.2021, 18:17
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британские актрисы Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь") и Фиона Шоу (франшиза о Гарри Поттере, "Гиппопотам" , "Колетт", "Убивая Еву") снимутся в комедийном фэнтези американского режиссера Джона Красински (американский "Офис", "Конь БоДжек", дилогия "Тихое место"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
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Также известно, что к актерскому составу уже присоединился канадец Райан Рейнольдс ("Дэдпул", "Главный герой").

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Начало съемок запланировано на лето 2022 года, а премьера намечена на 17 ноября 2023-го.

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