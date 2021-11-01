Подозреваемый во взрыве в Челнах скончался в больнице

70-летний мужчина, в квартире которого в Набережных Челнах 25 октября произошел взрыв газа, скончался в республиканской клинической больнице в столице Татарстана.

Как сообщил "РГ" источник в медучреждении, после перевода из БСМП автограда пострадавший находился в отделении интенсивной терапии, врачи делали все возможное, но прошедшей ночью он скончался.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме на улице Татарстан в Челнах обрушились перекрытия двух этажей. С места ЧП в больницу были доставлены четыре человека, включая двоих детей. Спустя несколько часов от полученных травм скончалась 22-летняя девушка.

Эпицентр взрыва находился в квартире 70-летнего мужчины, который состоял на учете нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от газоснабжения, на газовую трубу в помещении была установлена металлическая заглушка. В Следственном комитете РФ по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако впоследствии выяснилось, что взрыв произошел из-за умышленных действий пенсионера. Против него было возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.